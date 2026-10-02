FPV дрон прицільно атакував автомобіль газовиків на Харківщині

Автомобіль “Газмережі” потрапив під удар FPV дрону в одному із населених пунктів Золочівської громади. У машині було п’ятеро працівників, які їхали на ремонтні роботи.

Вони вчасно помітили безпілотник і встигли залишити автомобіль до влучання, повідомили у Харківській філії “Газмережі”. Ніхто не постраждав. Автомобіль пошкоджено.

«Цей випадок знову показує, що ворог цілеспрямовано атакує людей, які забезпечують відновлення газової інфраструктури. Однак, незважаючи на надскладні умови, колеги продовжують працювати, аби українці стабільно отримували газ», – відреагував на обстріл в.о. голови правління “Нафтогазу” Сергій Федоренко.

Це вже 14-а російська атака на працівників Газсетей з початку 2026 року. Під обстріл попадали бригади як при виїздах на аварійні виклики, так і безпосередньо при виконанні робіт.

За даними Групи Нафтогаз, за цей період газовики ліквідували близько 3300 аварійних ситуацій, пов’язаних із ворожими обстрілами.

Нагадаємо, мешканці прифронтових територій Харківщини мають право на одноразову грошову допомогу у розмірі 19 400 гривень на майбутній опалювальний сезон. Оформлення виплат уже розпочалось і триватиме до 30 жовтня включно. Допомога призначається на одне домогосподарство та охоплює найуразливіші категорії громадян — від осіб з інвалідністю та ВПО до одиноких пенсіонерів та багатодітних сімей.