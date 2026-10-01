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Здавав дислокації військових: у Харкові судитимуть фаната “руського миру”

Події 17:57   01.10.2026
Тетяна Литвіна
Здавав дислокації військових: у Харкові судитимуть фаната “руського миру”

Перед судом постане харків’янин, якого звинувачують у зборі та передачі даних про місця дислокації Сил оборони України в обласному центрі. Чоловік виявився ідейним послідовником “руського мира”. 

В обласній прокуратурі розповіли, що безробітний житель Харкова через Telegram не пізніше травня 2026 року вийшов на зв’язок з користувачем месенджера і почав передавати йому відомості про місця базування українських військових в обласному центрі. У повідомленнях чоловік вказував точні координати та описував особливості місцевості. Такі відомості могли бути використані для завдання ударів по українських військових, кажуть у прокуратурі.

У серпні 2026 року правоохоронці викрили харків’янина та повідомили йому про підозру. Наразі досудове розслідування завершено. Харків’янина звинувачують у несанкціонованому розповсюдженні інформації про переміщення, рух або розташування Збройних Сил України та інших військових формувань, скоєне в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 114-2 КК України). Обвинувачений перебуває під вартою. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі.

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Нагадаємо, до суду передали справу мешканці Харкова, яка, за версією слідства, співпрацювала з російською військовою розвідкою. В обласній прокуратурі кажуть, що 41-річна жінка надавала ворогові дані про об’єкти критичної інфраструктури та місця дислокації українських військових. “Працювала” за гроші, наймачі з російського ГРУ знайшли її через Telegram.

Автор: Тетяна Литвіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 1 Жовтня 2026 в 17:57;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Перед судом постане харків’янин, якого звинувачують у зборі та передачі даних про місця дислокації Сил оборони України в обласному центрі. ".