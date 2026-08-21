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Пачка соку з відеокамерою: 41-річну харків’янку судитимуть за допомогу РФ

Суспільство 11:46   21.08.2026
Оксана Горун
Пачка соку з відеокамерою: 41-річну харків’янку судитимуть за допомогу РФ

До суду передали справу мешканки Харкова, яка, за версією слідства, співпрацювала із російською військовою розвідкою.

У Харківській обласній прокуратурі стверджують: 41-річна жінка надавала ворогові дані про об’єкти критичної інфраструктури та місця дислокації українських військових. “Працювала” за гроші, наймачі з російського ГРУ знайшли її через телеграм.

“Жінка організувала приховане спостереження за переміщенням військових ешелонів. Поблизу залізничної станції у Харківському районі вона розмістила на дереві замаскований у пачці з-під соку мобільний телефон з павербанком. За допомогою спеціального програмного забезпечення представники російської розвідки віддалено керували камерою пристрою та в реальному часі спостерігали за залізничною колією”, – поділилися подробицями справи прокурори.

Також жінку звинувачують у тому, що вона фіксувала укріплення навколо Зміївської ТЕС та електропідстанції в Харкові й руйнування, які були на місцях через попередні російські удари.

“Надалі вона неодноразово виїжджала за наданими куратором координатами у Харкові та області, де фіксувала місця розташування українських захисників і техніки, надсилаючи фото- та відеозвіти”, – зазначили в прокуратурі.

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Затримали підозрювану в Центральному парку Харкова – вона вела онлайн-трансляцію під час атаки на місто “шахедів”. Це було 2 квітня, другий наліт за добу. Слідство вважає, що фігурантка отримала від куратора з РФ орієнтовні напрямки ударів, що готуються, тому й виявилася “в потрібний час у потрібному місці”.

“Вона мала завчасно прибути на визначені точки та здійснювати онлайн-фіксацію, щоб ворог міг оцінити ефективність атак і встановити можливі позиції української ППО”, – коментують держобвинувачі.

Наразі обвинувачена в СІЗО. Їй загрожує покарання аж до довічного ув’язнення. Справу передали до Шевченківського районного суду Харкова.

Нагадаємо, в лютому 2026 року на Харківщині СБУ затримала ймовірного агента російської військової розвідки (більш відомої як ГРУ) у лавах ЗСУ. Це 30-річний мобілізований.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Серпня 2026 в 11:46;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "До суду передали справу мешканки Харкова, яка, за версією слідства, співпрацювала із російською військовою розвідкою".