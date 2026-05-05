За $165 наводив удари РФ по Харкову й області: зрадник отримав 15 років

49-річний монтер колії з «Укрзалізниці» з Богодухова наводив удари РФ по місцях дислокації ЗСУ у прифронтових районах Харківської й Сумської областей, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Залізничник у червні 2025 року через месенджер Telegram погодився на співпрацю з агентом РФ.

Зрадник фіксував інформацію про розташування особового складу і техніки ЗСУ, фортифікаційні й інженерні споруди на території Харківщини і Сумщини.

«Чоловік передавав інформацію про укріпрайони, будівництво окопів і колишню військову частину, надіслав фото споруди для з’їзду техніки біля залізничної колії з ешелоном, яке зробив під час роботи. Отримані відомості направляв у вигляді текстових повідомлень і скриншотів Google-мап із позначками. За «роботу» на ворога залізничник отримав $165», – розповіли у прокуратурі.

Найбільшу увагу приділяв пунктам базування української ППО, бойовим позиціям зенітно-ракетних комплексів, радіолокаційних станцій і мобільних вогневих груп, повідомив речник УСБУ у Харківській області Владислав Абдула.

Також за інструкцією ФСБ він їздив до Харкова, щоб відслідкувати нещодавні ракетно-бомбові та дронові атаки росіян. Агентурні відомості росіяни використовували для підготовки нових та коригування повторних ударів по Харкову.

Чоловіка затримали у серпні 2025 року і тримали до суду під вартою без права на заставу. Під час обшуків в помешканні зрадника вилучили смартфон, з якого він координував свої дії з російською спецслужбою. Також у нього знайшли спеціально створений криптогаманець, куди він сподівався отримати гроші від росіян.

На суді зрадник визнав вину частково. Він підтвердив, що надсилав росіянам розвіддані, але наполягав, що всю цю інформацію брав із відкритих джерел, особисто нічого не фотографував. Пояснив, що хотів заробити гроші.

Залізничника визнали винним у державній зраді. Суд призначив йому покарання у виді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.