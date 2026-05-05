Газу не буде у двох районах Харкова у середу: адреси

6 травня фахівці проведуть роботи на системі газопостачання в Шевченківському та Київському районах, повідомили у Харківській міській філії «Газмережі».

У зв’язку з цим тимчасово не буде послуги за низкою адрес:

вул. Мирна буд. 19

вул. Сумська буд. 130-Г

вул. Динамівська буд. 15-А

вул. Заліська буд. 26

вул. Клочківська буд. 115

вул. Лопанська буд. 31

вул. Професора Отамановського буд. 26

вул. Євгенія Єніна буд. 33

вул. Європейська буд. 83-Б, 85

Споживачів просять бути обачними та перекрити крани перед газовими приладами.

«Підключення житлових будинків до системи газопостачання буде виконано після закінчення робіт та надання доступу до всіх помешкань для обстеження внутрішньобудинкової системи газопостачання відповідно до вимог Правил технічної експлуатації систем газопостачання», – зазначили газовики.

Нагадаємо, раніше у Харківській філії “Газмережі” повідомляли, що через ворожу атаку в області пошкоджені газопроводи багатоповерхових та приватних будинків. Без блакитного палива залишилося понад 50 сімей.