Де відключать газ у п’ятницю в Харкові: адреси

24 квітня фахівці проведуть роботи на системі газопостачання в Холодногірському районі, повідомили у Харківській міській філії «Газмережі».

У зв’язку з цим тимчасово не буде послуги за низкою адрес:

вул. Гумілевського буд. 6/2

вул. Гмирі буд. 15, 19, 23

пров. Вербний 2-й буд. 1, 15

Споживачів просять бути обачними та перекрити крани перед газовими приладами.

«Підключення житлових будинків до системи газопостачання буде виконано після закінчення робіт та надання доступу до всіх помешкань для обстеження внутрішньобудинкової системи газопостачання відповідно до вимог Правил технічної експлуатації систем газопостачання», – зазначили газовики.

Нагадаємо, у Регіональному центрі з гідрометеорології попередили про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині у п’ятницю, 24 квітня. Протягом доби по місту та області очікуються пориви вітру, 15 – 20 м/с. I рівень небезпечності, жовтий.