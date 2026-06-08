Без світла залишиться один із районів Харкова у суботу: адреси

В АТ “Харківобленерго” повідомили, що 13 червня з 08:00 до 18:00 в Індустріальному районі частково не буде світла.

Причина – необхідність проведення ремонтних робіт, пояснили енергетики.

Без світла залишаться мешканці таких вулиць:

Нагадаємо, підготовка до наступного опалювального сезону в Харкові триває. Мер Ігор Терехов пояснює: якби не «енергетичні острови», то б минулу зиму «так і не пережили». Зокрема, відзначив міський голова, у місті встановлюють нові БМК, когенерацію, Storage. Головне, на думку мера, захистити ці об’єкти. Від цього залежатиме проходження опалювального сезону.