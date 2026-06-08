Без світла залишиться один із районів Харкова у суботу: адреси
Зображення створене ШІ
В АТ “Харківобленерго” повідомили, що 13 червня з 08:00 до 18:00 в Індустріальному районі частково не буде світла.
Причина – необхідність проведення ремонтних робіт, пояснили енергетики.
Без світла залишаться мешканці таких вулиць:
Нагадаємо, підготовка до наступного опалювального сезону в Харкові триває. Мер Ігор Терехов пояснює: якби не «енергетичні острови», то б минулу зиму «так і не пережили». Зокрема, відзначив міський голова, у місті встановлюють нові БМК, когенерацію, Storage. Головне, на думку мера, захистити ці об’єкти. Від цього залежатиме проходження опалювального сезону.
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: АО "Харьковоблэнерго", новини Харкова, отключат, світло;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Без світла залишиться один із районів Харкова у суботу: адреси», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 8 Червня 2026 в 14:16;