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Без світла залишиться один із районів Харкова у суботу: адреси

Суспільство 14:16   08.06.2026
Вікторія Яковенко
Без світла залишиться один із районів Харкова у суботу: адреси Зображення створене ШІ

В АТ “Харківобленерго” повідомили, що 13 червня з 08:00 до 18:00 в Індустріальному районі частково не буде світла.

Причина – необхідність проведення ремонтних робіт, пояснили енергетики.

Без світла залишаться мешканці таких вулиць:

свет отключат в индустриальном районе
Скриншот
свет отключат в индустриальном районе
Скриншот

Нагадаємо, підготовка до наступного опалювального сезону в Харкові триває. Мер Ігор Терехов пояснює: якби не «енергетичні острови», то б минулу зиму «так і не пережили». Зокрема, відзначив міський голова, у місті встановлюють нові БМК, когенерацію, Storage. Головне, на думку мера, захистити ці об’єкти. Від цього залежатиме проходження опалювального сезону.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 8 Червня 2026 в 14:16;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В АТ “Харківобленерго” повідомили, що 13 червня з 08:00 до 18:00 в Індустріальному районі частково не буде світла.".