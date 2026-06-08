Без света останется один из районов Харькова в субботу: адреса

В АО «Харьковоблэнерго» сообщили, что 13 июня с 08:00 до 18:00 в Индустриальном районе частично не будет света.

Причина – необходимость проведения ремонтных работ, объяснили энергетики.

Без света останутся жители таких улиц:

Напомним, подготовка к следующему отопительному сезону в Харькове продолжается. Мэр Игорь Терехов объясняет: если бы не «энергетические острова», то прошлую зиму «так и не пережили бы». В частности, отметил мэр, в городе устанавливают новые БМК, когенерацию, Storage. Главное, по мнению мэра, защитить эти объекты. От этого будет зависеть прохождение отопительного сезона.