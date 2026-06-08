Live

Без света останется один из районов Харькова в субботу: адреса

Общество 14:16   08.06.2026
Виктория Яковенко
Без света останется один из районов Харькова в субботу: адреса Изображение создано ИИ

В АО «Харьковоблэнерго» сообщили, что 13 июня с 08:00 до 18:00 в Индустриальном районе частично не будет света.

Причина – необходимость проведения ремонтных работ, объяснили энергетики.

Без света останутся жители таких улиц:

свет отключат в индустриальном районе
Скриншот
свет отключат в индустриальном районе
Скриншот

Напомним, подготовка к следующему отопительному сезону в Харькове продолжается. Мэр Игорь Терехов объясняет: если бы не «энергетические острова», то прошлую зиму «так и не пережили бы». В частности, отметил мэр, в городе устанавливают новые БМК, когенерацию, Storage. Главное, по мнению мэра, защитить эти объекты. От этого будет зависеть прохождение отопительного сезона.

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Град и шквал идет на Харьковщину – синоптики предупреждают об опасности
Град и шквал идет на Харьковщину – синоптики предупреждают об опасности
08.06.2026, 09:21
Серия взрывов раздалась ночью в Харькове — какой район атаковали
Серия взрывов раздалась ночью в Харькове — какой район атаковали
08.06.2026, 07:30
«Ночью был мощный обстрел»: девять «Шахедов» атаковали Харьков, последствия 📹
«Ночью был мощный обстрел»: девять «Шахедов» атаковали Харьков, последствия 📹
08.06.2026, 12:28
Ночью досталось и «Новой почте»: БпЛА попал по депо с посылками на миллион грн
Ночью досталось и «Новой почте»: БпЛА попал по депо с посылками на миллион грн
08.06.2026, 10:48
Без света останется один из районов Харькова в субботу: адреса
Без света останется один из районов Харькова в субботу: адреса
08.06.2026, 14:16
Почти 3 млн грн хотят взыскать с застройщика ЖК в Харькове: причина
Почти 3 млн грн хотят взыскать с застройщика ЖК в Харькове: причина
08.06.2026, 15:21

Новости по теме:

30.05.2026
1 июня не будет света в одном из районов Харькова: адреса
23.04.2026
Полторы тысячи домов в Харькове останутся без света в субботу — адреса
08.04.2026
Как 9 апреля будут отключать свет в Харькове и области: графики
02.04.2026
3 апреля утром будут отключать свет в Харькове и области: графики
26.03.2026
Часть поселка под Харьковом останется без света в воскресенье


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Без света останется один из районов Харькова в субботу: адреса», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 8 июня 2026 в 14:16;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В АО «Харьковоблэнерго» сообщили, что 13 июня с 08:00 до 18:00 в Индустриальном районе частично не будет света.".