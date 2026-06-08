Без света останется один из районов Харькова в субботу: адреса
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В АО «Харьковоблэнерго» сообщили, что 13 июня с 08:00 до 18:00 в Индустриальном районе частично не будет света.
Причина – необходимость проведения ремонтных работ, объяснили энергетики.
Без света останутся жители таких улиц:
Напомним, подготовка к следующему отопительному сезону в Харькове продолжается. Мэр Игорь Терехов объясняет: если бы не «энергетические острова», то прошлую зиму «так и не пережили бы». В частности, отметил мэр, в городе устанавливают новые БМК, когенерацию, Storage. Главное, по мнению мэра, защитить эти объекты. От этого будет зависеть прохождение отопительного сезона.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: АО "Харьковоблэнерго", новости Харькова, отключат, світло, свет;
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- • Дата публикации материала: 8 июня 2026 в 14:16;