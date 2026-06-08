Від чого залежить наступний опалювальний сезон у Харкові, повідомив Терехов
Підготовка до наступного опалювального сезону в Харкові триває. Мер Ігор Терехов пояснює: якби не «енергетичні острови», то б минулу зиму «так і не пережили».
«Ми продовжуємо створювати нові «енергетичні острови». Встановлюємо і нові БМК, встановлюємо нову когенерацію, Storage – зараз будемо пропрацьовувати і цей напрямок. Головне – щоб ми захистили те, що ми будемо встановлювати. І від того, як ми захистимо буде залежати проходження опалювального сезону. Ми взяли на себе певні функції, певні функції взяла на себе держава щодо захисту цих об’єктів. Працюємо разом, щоб пережити зиму», – зазначив міський голова в етері нацмарафону
.
Він також акцентує: «енергетичний острів» працює відокремлено від великої енергосистеми. Вважає, що відходити від великих джерел електро-, водо-, теплопостачання слід у всіх містах України.
«Нам потрібна диференціація, малі джерела, щоб ми мали можливість бути більш мобільними та гнучкими», – підсумував Терехов.
Відео: національний телемарафон «Єдині новини»
Читайте також: «Я оптиміст». Чого очікувати від майбутньої зими в Харкові – Терехов
Новини за темою:
- Категорії: Записано, Харків; Теги: Ігор Терехов, зима, новини Харкова, отопительний сезон;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Від чого залежить наступний опалювальний сезон у Харкові, повідомив Терехов», то перегляньте більше у розділі Записано на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 8 Червня 2026 в 12:48;