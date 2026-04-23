Попередження для жителів Харкова та області: буде небезпечна погода
У Регіональному центрі з гідрометеорології попередили про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині у п’ятницю, 24 квітня.
«Протягом доби 24 квітня по місту та області очікуються пориви вітру, 15 – 20 м/с. I рівень небезпечності, жовтий», – зазначили синоптики.
У зв’язку з цим голова ХОВА Олег Синєгубов закликав жителів бути уважними та дотримуватися правил безпеки.
Нагадаємо, небезпечну погоду прогнозували на Харківщині і сьогодні, 23 квітня. Синоптики також попереджали про сильний вітер. Крім цього, в регіоні не відступають заморозки. Вночі 24 та 25 квітня по області очікуються заморозки у повітрі 0 – 5°. Таким явищам присвоїли IІ рівень небезпечності, помаранчевий.
- • Дата публікації матеріалу: 23 Квітня 2026 в 13:33;