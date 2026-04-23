На Харківщині просять призначити ще одну зупинку «Інтерсіті»: подробиці

Зробити зупинку швидкісного поїзда «Інтерсіті+» у місті Берестин, просять жителі.

Про це повідомляють у телеграм-каналі голови Берестинської громади Світлани Кривенко. Там зазначили, що міськрада вже направила офіційне звернення до АТ «Укрзалізниця» з проханням розглянути можливість запровадження зупинки швидкісного поїзда «Інтерсіті+» сполученням Харків – Київ / Київ – Харків на станції Берестин.

«Наразі очікується офіційна відповідь перевізника. Звертаємо увагу, що рішення щодо маршрутів і зупинок таких поїздів належить до компетенції АТ «Укрзалізниця» та залежить від пасажиропотоку, технічних можливостей інфраструктури й економічної доцільності», – йдеться у повідомленні.

Тож жителів просять з розумінням поставитися до ситуації та утриматися від масових звернень із цього питання. Запевняють: робота вже ведеться. Про результати обіцяють повідомити на офіційній сторінці міськради у мережі «Фейсбук».

Нагадаємо, швидкісний поїзд «Інтерсіті» тепер буде зупинятися в місті Люботин. Подробиці повідомляв депутат Люботинської міськради Денис Арман.