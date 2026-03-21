Харків – без “Інтерсіті”, РФ вбиває медиків: огляд фронту (відео)

Залізниця під ударом, а Харків – без Інтерсіті: що робити пасажирам. Росія вбиває медиків “швидкої”: дрони прицільно полюють за екстренкою на Харківщині. Харків використовують як полігон: аналіз прильоту “Изделия”. Головні події війни в Харківській області за тиждень – в огляді МГ “Об’єктив”.

Коротко про ситуацію на фронті

Різко зросла активність на фронті на Харківщині цього тижня. Росіяни почали збільшувати кількість атак із понеділка і до п’ятниці, боїв на добу в регіоні стало вже 30. Протягом близько місяця перед тим середньодобова статистика ворожих нападів не перевищувала десятка. Одночасно відновилися атаки на прикордонні населені пункти на півночі від Харкова. У зведеннях Генштабу фігурували Ветеринарне, що поруч із Козачою Лопанню, та Зелене – на сході від Липців. За даними аналітиків, значних результатів ворог поки що не досяг. Команда DeepState відзначила невелике просування на Куп’янському напрямку – в районі Піщаного. Інститут вивчення війни підтвердив наявність кадрів із окупантами в Ківшарівці. При цьому осінтери наголосили, що йдеться про місію з проникнення. Селище залишається під контролем ЗСУ.

Залізниця під прицілом

Скасування «Інтерсіті» на Київ на цьому тижні стало тривожною новиною для багатьох харків’ян. В УЗ пояснили: це тимчасово. Проблеми в енергетиці. Між Харковом і Полтавою нестача напруги. Залізничне сполучення зі столицею та іншими містами України працює. Пасажирів довезуть до Полтави звичайним поїздом зі спальними вагонами, а там пересадять на експрес. Проте загальна картина подій навколо залізничного сполучення викликає занепокоєння. З початку року російська армія прицільно атакує пасажирські поїзди – як національного, так і приміського сполучення. Трагічний удар по рейсу Барвінкове – Чоп 27 січня забрав шість життів. 14 березня уламки пошкодили локомотив електрички на Харківщині, постраждали машиніст і помічник. Регулярні удари відбуваються по залізничній інфраструктурі на Сумщині, Чернігівщині, сході та півдні країни. Керівництво Укрзалізниці визнає: з початку березня протидіють новій хвилі посилених атак.

«Звичайно, є один спосіб, як вчинили авіалінії в далекому 2022 році: просто спинитися. Тоді б я як керівник залізниці спав дуже спокійно. Але це не варіант, тому що кожне місто України, й наші прифронтові – і Сумщина, й Харківщина, і Запоріжжя, й Донеччина, вони потребують сполучення. І якщо є команда на швидку евакуацію, то це залізничники дбають про життя пасажирів», – сказав голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський.

На ворожі атаки УЗ реагує новими протоколами безпеки. Ті, хто давно не подорожував, мають бути готові до нових реалій. Під час повітряної атаки поїзд може зупинитися посеред поля або в посадці, а вас попросять вийти. Подібні відео зараз ширяться мережами. Перцовський на своїй сторінці у фейсбуці офіційно підтверджує: так, поїзди можуть тимчасово зупинятися, пасажирів можуть евакуювати. Це намагаються робити на станціях з укриттями. Але в разі потреби висадять і на перегоні. Такі зупинки відбуваються, коли ризики стають суттєвими. Керівник Укрзалізниці дав наступні поради щодо того, як подорожувати в нових умовах. Не планувати пересадки «впритул», особливо міжнародні. Закладати «запас» дві-три години між запланованими рейсами. Тримати у вагоні поруч із собою все цінне: документи, телефони, гроші. Адже дістати громіздку валізу під час термінової евакуації ви не встигнете. Також громадянам радять мати запас снеків і спати одягненими так, щоб вийти на вулицю не було проблемою.

Нічого святого: Росія вбиває медиків «швидкої»

Не тільки пасажирські поїзди стали новою пріоритетною ціллю для російської армії. На Харківщині посилюється тенденція полювання на автівки «швидкої». У минулі вихідні внаслідок удару FPV-дрона загинули лікар Дмитро Колесник і медтехнік Олег Журавльов. Їхній колега парамедик Олександр Дудулад – поранений. Цей екіпаж регулярно ризикував життям, рятуючи людей на прифронтових територіях. Нещодавно саме ця бригада екстренки після «прильоту» по автівці декілька годин переховувалася в лісі від ворожих дронів. Ще двоє медиків на цьому тижні отримали поранення внаслідок атаки FPV-дрона в селі Грушівка на Куп’янщині. БпЛА вибухнув поруч зі «швидкою», повідомила Нацполіція.

Харків знову став полігоном

Харків росіяни продовжують використовувати як полігон для випробування все нових своїх смертоносних виробів. Раніше сюди долетіли перші КАБи, згодом – «молнии». 7 березня, вперше, – ракета «Изделие – 30». Зруйнувавши п’ятиповерхівку, вона вбила десять людей, з яких двоє – діти.

«Використовують такі типи озброєння для того, щоб протестувати їхню роботу. Поступово збільшуючи діапазон ураження, поступово збільшуючи використання таких ракет. Тому що не відразу вони можуть перейти, на мою думку, до ударів на велику дальність. Аби відслідкувати, як працює ракета, як вона оминає засоби ППО, яким чином вона може завдавати удару. І найбільш цинічним є те, що вони, як завжди, цинічні виродки, б’ють по цивільному населенню», – зазначив офіцер ЗСУ Андрій Ткачук.