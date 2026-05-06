Ворог продовжує запускати свій мотлох – Синєгубов про ситуацію на Харківщині

Харків і ще 20 населених пунктів 6 травня знову перебували під ударами росіян, розповів в ефірі телемарафону начальник ХОВА Олег Синєгубов.

У Харкові під атакою 6 травня були три райони.

«Сьогодні четверо людей отримали поранення. Вони – у стані середньої тяжкості, отримують усю необхідну медичну допомогу. Після удару по Мерефі у лікарні все ще залишаються 16 людей, які постраждали 4 травня. Їхній стан також оцінюється як середньої тяжкості. Нагадаю, 40 людей отримали поранення, восьмеро загинули», – розповів Синєгубов.

Дуже цинічний був удар по Мерефі – ракета влучила просто посеред вулиці. Понад 20 будівель зазнали руйнування, з них 5 адміністративних. Комунальники й волонтери продовжують працювати на місцях, де змогли – вже «позашивали» вікна.

Ворог продовжує запускати свій мотлох, інакше це назвати не можна, зазначив начальник ХОВА. Постійно лунає повітряна тривога, яка супроводжується пусками дронів по населених пунктах області.