Ворог продовжує запускати свій мотлох – Синєгубов про ситуацію на Харківщині
Харків і ще 20 населених пунктів 6 травня знову перебували під ударами росіян, розповів в ефірі телемарафону начальник ХОВА Олег Синєгубов.
У Харкові під атакою 6 травня були три райони.
«Сьогодні четверо людей отримали поранення. Вони – у стані середньої тяжкості, отримують усю необхідну медичну допомогу. Після удару по Мерефі у лікарні все ще залишаються 16 людей, які постраждали 4 травня. Їхній стан також оцінюється як середньої тяжкості. Нагадаю, 40 людей отримали поранення, восьмеро загинули», – розповів Синєгубов.
Дуже цинічний був удар по Мерефі – ракета влучила просто посеред вулиці. Понад 20 будівель зазнали руйнування, з них 5 адміністративних. Комунальники й волонтери продовжують працювати на місцях, де змогли – вже «позашивали» вікна.
Ворог продовжує запускати свій мотлох, інакше це назвати не можна, зазначив начальник ХОВА. Постійно лунає повітряна тривога, яка супроводжується пусками дронів по населених пунктах області.
- Категорії: Події, Суспільство, Харків; Теги: Олег Синегубов, хова;
- • Дата публікації матеріалу: 6 Травня 2026 в 20:52;