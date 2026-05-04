Не має успіхів на фронтів – б’є по людях: Синєгубов про удари й мету РФ

Начальник ХОВА Олег Синєгубов в етері нацмарафону повідомив, що вранці ворог атакував безпілотниками Харків та селище Безлюдівка.

Зокрема, у Безлюдівці постраждали три людини. Удар прийшовся по приватній забудові, каже Синєгубов.

У Харківській обласній прокуратурі уточнили, що постраждали три жінки віком 48 та 69 років і 69-річний чоловік. У всіх – гостра реакція на стрес.

«Від самого ранку атакували БпЛА Харків. На щастя, без серйозних пошкоджень. Останній тиждень фіксуємо постійні удари, постійні намагання атакувати нашу інфрастрктуру як у Харкові, так і в інших населених пунктах поблизу Харкова. Це і Богодухівський, і Харківський райони, населені пункти Чугуївського району, Ізюмського тощо. За останню добу понад 20 населених пунктів були під ворожими ударами», – зазначив начальник ХОВА.

За його словами, така динаміка обстрілів свідчить про те, що ворог не має успіхів на полі бою, тож відіграється на цивільній інфраструктурі та людях.

«У ворога єдине на меті – терор цивільного населення. Як і раніше у ворога під прицілом – енергетика, АЗС, приватні будинки, авто», – сказав Синєгубов.

Відео: національний телемарафон «Єдині новини»