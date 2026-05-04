У Харкові врятували каченят, які провалилися у каналізацію (фото, відео)
Фото: Харківська міськрада
Про порятунок каченят у Харкові повідомили у пресслужбі міської ради.
Там зазначили, що фахівці департаменту надзвичайних ситуацій врятували двох каченят, які провалилися у зливну каналізацію на проспекті Аерокосмічному.
«Рятувальники дістали птахів і доставили їх у КП «Центр поводження з тваринами», де каченят оглянуть і за потреби нададуть допомогу», – розповіли у мерії.
Відео: Харківська міськрада
Нагадаємо, пес Боцман, якого врятували на пожежі в Харкові, тепер італієць. Рятувальники витягнули собаку з будинку, що палав у Новобаварському районі. Це сталося наприкінці березня. А згодом його прихистила родина з Італії. Фото з нового життя пухнастого погорільця опублікував Центр поводження з тваринами.
- • Дата публікації матеріалу: 4 Травня 2026 в 12:45;