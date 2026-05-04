У Харкові врятували каченят, які провалилися у каналізацію (фото, відео)

Про порятунок каченят у Харкові повідомили у пресслужбі міської ради.

Там зазначили, що фахівці департаменту надзвичайних ситуацій врятували двох каченят, які провалилися у зливну каналізацію на проспекті Аерокосмічному.

«Рятувальники дістали птахів і доставили їх у КП «Центр поводження з тваринами», де каченят оглянуть і за потреби нададуть допомогу», – розповіли у мерії.

Відео: Харківська міськрада

