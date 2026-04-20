Чотири доби без їжі та води: кота зняли з дерева у Харкові (фото, відео)

Суспільство 15:25   20.04.2026
Вікторія Яковенко
Фото: Харківська міськрада

У Харкові врятували кота, який протягом кількох днів не міг самостійно спуститися з дерева, повідомили у пресслужбі міськради.

Власниця пухнастого розповіла, що випадково відкрила вікно у квартирі, а тварина вистрибнула.

«Йшов собака, кіт заліз на велику грушу. Три дні я телефонувала волонтерам, писала, ніхто не хотів. Потім волонтерка дала мені номер скелелаза. Він сказав, що приїде тільки за 1500 грн. Я назбирала кошти, він приїхав, заліз на дерево, спиляв гілку. Кіт впав», – повідомила жінка.

Однак схопити кота не встигли, він заліз на інше дерево. Власниця каже: скелелаз погодився спиляти нову гілку знову за 1500 грн, однак жінка вже не мала коштів. Тож вона звернулася до міських служб.

Відео: Харківська міськрада

Загалом, кіт чотири доби просидів на верхівці дерева без води та їжі, зазначили у мерії.

У результаті спільних дій працівників департаменту надзвичайних ситуацій та СКП «Харківзеленбуд» кота зняли з висоти. Тварина не постраждала, її передали власниці.

кота спасли в Харькове
Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові врятували кота, який протягом кількох днів не міг самостійно спуститися з дерева, повідомили у пресслужбі міськради.".