Чотири доби без їжі та води: кота зняли з дерева у Харкові (фото, відео)
У Харкові врятували кота, який протягом кількох днів не міг самостійно спуститися з дерева, повідомили у пресслужбі міськради.
Власниця пухнастого розповіла, що випадково відкрила вікно у квартирі, а тварина вистрибнула.
«Йшов собака, кіт заліз на велику грушу. Три дні я телефонувала волонтерам, писала, ніхто не хотів. Потім волонтерка дала мені номер скелелаза. Він сказав, що приїде тільки за 1500 грн. Я назбирала кошти, він приїхав, заліз на дерево, спиляв гілку. Кіт впав», – повідомила жінка.
Однак схопити кота не встигли, він заліз на інше дерево. Власниця каже: скелелаз погодився спиляти нову гілку знову за 1500 грн, однак жінка вже не мала коштів. Тож вона звернулася до міських служб.
Відео: Харківська міськрада
Загалом, кіт чотири доби просидів на верхівці дерева без води та їжі, зазначили у мерії.
У результаті спільних дій працівників департаменту надзвичайних ситуацій та СКП «Харківзеленбуд» кота зняли з висоти. Тварина не постраждала, її передали власниці.
Категорії: Суспільство, Харків; Теги: врятували, дерево, кіт, новини Харкова;
Якщо вам цікава новина: «Чотири доби без їжі та води: кота зняли з дерева у Харкові (фото, відео)»
Дата публікації матеріалу: 20 Квітня 2026 в 15:25;