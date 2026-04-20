Річка Уди побуріла, гине риба: отруєну воду несе в Сіверський Донець (відео)
Масовий мор риби розпочався у річці Уди на Харківщині вранці 20 квітня.
Відео МГ “Об’єктив” надали мешканці Новопокровської громади Чугуївського району. Вони зафільмували стан річки між селищами Новопокровка та Есхар. Вода там набула неприродного бурого кольору, течією несе мертвих рибин. Також біля берега лежать напівживі великі коропи та соми.
Місце зйомки — за кілька кілометрів від місця, де Уди впадають у Сіверський Донець.
МГ “Об’єктив” звернулася за коментарем до речниці Харківської обласної прокуратури Валерії Чиріної. За її словами, найближчим часом справа має бути внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Нагадаємо, у ГУ Нацполіції в Харківській області раніше поінформували про результати профілактичних заходів “Нерест” у Берестинському районі. Так, 18 квітня правоохоронці зустріли двох мешканців села Шевченкове, які ловили рибу з човна сітками.
Категорії: Оригінально, Події, Харків; Теги: мор рыбы, новини Харкова, река Уды, екологія;
Дата публікації матеріалу: 20 Квітня 2026 в 13:32;