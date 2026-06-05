У саду Шевченка засох великий клен: що зробили комунальники

У саду Шевченка в Харкові засох великий клен – він ріс біля центральної алеї.

Через це комунальникам довелося прибрати засохле дерево, пишуть у КП “Центральний парк Харкова”. На його місці вирішили висадити нове дерево – тепер у саду Шевченка зростатиме молодий дуб.

“Найближчим часом озеленювачі КП “Центральний парк” посадять на алеях саду ще декілька дерев, зокрема дубів та катальп”, – додали на підприємстві.

Раніше МГ “Об’єктив” також повідомляла, що в саду Шевченка у Харкові створюють нову клумбу.