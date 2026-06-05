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У саду Шевченка засох великий клен: що зробили комунальники

Суспільство 10:24   05.06.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
У саду Шевченка засох великий клен: що зробили комунальники Фото: “Центральний парк Харкова”

У саду Шевченка в Харкові засох великий клен – він ріс біля центральної алеї. 

Через це комунальникам довелося прибрати засохле дерево, пишуть у КП “Центральний парк Харкова”. На його місці вирішили висадити нове дерево – тепер у саду Шевченка зростатиме молодий дуб.

“Найближчим часом озеленювачі КП “Центральний парк” посадять на алеях саду ще декілька дерев, зокрема дубів та катальп”, – додали на підприємстві.

У Харкові посадили дуб
Фото: “Центральний парк Харкова”

Раніше МГ “Об’єктив” також повідомляла, що в саду Шевченка у Харкові створюють нову клумбу.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 5 Червня 2026 в 10:24;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У саду Шевченка в Харкові засох великий клен – він ріс біля центральної алеї. ".