У саду Шевченка засох великий клен: що зробили комунальники
Фото: “Центральний парк Харкова”
У саду Шевченка в Харкові засох великий клен – він ріс біля центральної алеї.
Через це комунальникам довелося прибрати засохле дерево, пишуть у КП “Центральний парк Харкова”. На його місці вирішили висадити нове дерево – тепер у саду Шевченка зростатиме молодий дуб.
“Найближчим часом озеленювачі КП “Центральний парк” посадять на алеях саду ще декілька дерев, зокрема дубів та катальп”, – додали на підприємстві.
Раніше МГ “Об’єктив” також повідомляла, що в саду Шевченка у Харкові створюють нову клумбу.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: дерева, дуб, комунальники, сад Шевченко;
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- • Дата публікації матеріалу: 5 Червня 2026 в 10:24;