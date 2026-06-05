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В саду Шевченко засох большой клен: что сделали коммунальщики

Общество 10:24   05.06.2026
Николь Костенко-Лагутина
В саду Шевченко засох большой клен: что сделали коммунальщики Фото: КП «Центральный парк Харькова»

В саду Шевченко в Харькове засох большой клен – он рос около центральной аллеи. 

Из-за этого коммунальщикам пришлось убрать засохшее дерево, пишут в КП «Центральный парк Харькова». На его месте решили высадить новое дерево – теперь в саду Шевченко будет расти молодой дуб.

«В ближайшее время озеленители КП «Центральный парк» посадят на аллеях сада еще несколько деревьев, в том числе дубы и катальпы», – добавили на предприятии.

В Харькове посадили дуб
Фото: КП «Центральный парк Харькова»

Ранее МГ «Объектив» также сообщала, что в саду Шевченко в Харькове создают новую клумбу.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 5 июня 2026 в 10:24;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В саду Шевченко в Харькове засох большой клен – он рос около центральной аллеи. ".