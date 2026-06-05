В саду Шевченко засох большой клен: что сделали коммунальщики

В саду Шевченко в Харькове засох большой клен – он рос около центральной аллеи.

Из-за этого коммунальщикам пришлось убрать засохшее дерево, пишут в КП «Центральный парк Харькова». На его месте решили высадить новое дерево – теперь в саду Шевченко будет расти молодой дуб.

«В ближайшее время озеленители КП «Центральный парк» посадят на аллеях сада еще несколько деревьев, в том числе дубы и катальпы», – добавили на предприятии.

Ранее МГ «Объектив» также сообщала, что в саду Шевченко в Харькове создают новую клумбу.