В саду Шевченко засох большой клен: что сделали коммунальщики
Фото: КП «Центральный парк Харькова»
В саду Шевченко в Харькове засох большой клен – он рос около центральной аллеи.
Из-за этого коммунальщикам пришлось убрать засохшее дерево, пишут в КП «Центральный парк Харькова». На его месте решили высадить новое дерево – теперь в саду Шевченко будет расти молодой дуб.
«В ближайшее время озеленители КП «Центральный парк» посадят на аллеях сада еще несколько деревьев, в том числе дубы и катальпы», – добавили на предприятии.
Ранее МГ «Объектив» также сообщала, что в саду Шевченко в Харькове создают новую клумбу.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: дерева, деревья, дуб, коммунальщики, сад Шевченко;
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- • Дата публикации материала: 5 июня 2026 в 10:24;