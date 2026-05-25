В саду Шевченко в Харькове создают новую клумбу (фото)

Сотрудники КП «Центральный парк» проводят плановые работы по благоустройству и озеленению территории сада им. Шевченко, сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.

В частности, возле знака «50-я параллель» они обустраивают новую клумбу.

Также вдоль озёр продолжается обрезка платанов. Это поможет деревьям сформировать правильную и плотную крону.

Как сообщала МГ «Объектив», главный фонтан сада Шевченко заработал после четырёх лет перерыва. Видео ранее опубликовал горсовет. А из клумб в саду и возле Зеркальной струи выкапывают луковицы тюльпанов. В пресс-службе Центрального парка отметили: озеленители рассчитывают, что при правильном уходе большинство из них удастся использовать в следующем году, а не покупать новые.