В саду Шевченко в Харькове создают новую клумбу (фото)
Фото: Харьковский горсовет
Сотрудники КП «Центральный парк» проводят плановые работы по благоустройству и озеленению территории сада им. Шевченко, сообщили в пресс-службе Харьковского горсовета.
В частности, возле знака «50-я параллель» они обустраивают новую клумбу.
Также вдоль озёр продолжается обрезка платанов. Это поможет деревьям сформировать правильную и плотную крону.
Как сообщала МГ «Объектив», главный фонтан сада Шевченко заработал после четырёх лет перерыва. Видео ранее опубликовал горсовет. А из клумб в саду и возле Зеркальной струи выкапывают луковицы тюльпанов. В пресс-службе Центрального парка отметили: озеленители рассчитывают, что при правильном уходе большинство из них удастся использовать в следующем году, а не покупать новые.
Дата публикации материала: 25 мая 2026 в 20:00;