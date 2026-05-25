Взрывы слышали в Харькове: враг ударил по Дергачам, погибший (дополняется)

Происшествия 12:36   25.05.2026
Виктория Яковенко
Около 12:00 в Харькове было слышно два взрыва. Известно, что армия РФ атаковала город Дергачи. 

Дополнено в 12:36. Количество пострадавших в Дергачах возросло до четырех, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.

Дополнено в 12:28. В результате вражеского удара по Дергачам погиб мужчина, информирует начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Данные погибшего устанавливаем. Пострадали два человека: 57-летний мужчина и 39-летняя женщина. Им оказывают необходимую медицинскую помощь», — добавил он.

Дополнено в 12:12. По предварительной информации начальника ХОВА Олега Синегубова, враг нанес ракетный удар по Дергачам.

«Устанавливаем все обстоятельства атаки. На эту минуту информация о пострадавших не поступала. Угроза сохраняется. До отбоя воздушной тревоги находитесь в безопасных местах», — отметил он.

12:08. Воздушную тревогу в городе объявили ​​в 11:52. В Воздушных силах ВСУ предупреждали о скоростной цели в Харьковской области.

Мониторинговые каналы писали, что цель упала в пригороде.

Начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко отметил, что взрыв слышали в Дергачах.

«Есть угроза повторных ударов. Пожалуйста, находитесь в укрытиях отбоя воздушной тревоги», — обратился Задоренко.

Начальник Малоданиловской громады Александр Гололобов также сообщает о громком взрыве на территории громады.

«Пока официальной информации нет. Предварительно, удар мог быть как на нашей территории, так и в соседней громаде. Ожидаем подтвержденную информацию от соответствующих служб», — отметил он.

Напомним, за прошедшие сутки вражеским ударам подверглись Харьков и 21 населенный пункт области, информировал глава ХОВА Олег Синегубов. В результате обстрелов пострадали 18 человек, в том числе ребенок.

Новости Харькова — главное 25 мая: «тревожная» ночь, были слышны взрывы днем
  • • Дата публикации материала: 25 мая 2026 в 12:36;

