Взрывы слышали в Харькове: враг ударил по Дергачам, погибший (дополняется)
Около 12:00 в Харькове было слышно два взрыва. Известно, что армия РФ атаковала город Дергачи.
Дополнено в 12:36. Количество пострадавших в Дергачах возросло до четырех, пишет начальник ХОВА Олег Синегубов.
Дополнено в 12:28. В результате вражеского удара по Дергачам погиб мужчина, информирует начальник ХОВА Олег Синегубов.
«Данные погибшего устанавливаем. Пострадали два человека: 57-летний мужчина и 39-летняя женщина. Им оказывают необходимую медицинскую помощь», — добавил он.
Дополнено в 12:12. По предварительной информации начальника ХОВА Олега Синегубова, враг нанес ракетный удар по Дергачам.
«Устанавливаем все обстоятельства атаки. На эту минуту информация о пострадавших не поступала. Угроза сохраняется. До отбоя воздушной тревоги находитесь в безопасных местах», — отметил он.
12:08. Воздушную тревогу в городе объявили в 11:52. В Воздушных силах ВСУ предупреждали о скоростной цели в Харьковской области.
Мониторинговые каналы писали, что цель упала в пригороде.
Начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко отметил, что взрыв слышали в Дергачах.
«Есть угроза повторных ударов. Пожалуйста, находитесь в укрытиях отбоя воздушной тревоги», — обратился Задоренко.
Начальник Малоданиловской громады Александр Гололобов также сообщает о громком взрыве на территории громады.
«Пока официальной информации нет. Предварительно, удар мог быть как на нашей территории, так и в соседней громаде. Ожидаем подтвержденную информацию от соответствующих служб», — отметил он.
Напомним, за прошедшие сутки вражеским ударам подверглись Харьков и 21 населенный пункт области, информировал глава ХОВА Олег Синегубов. В результате обстрелов пострадали 18 человек, в том числе ребенок.
Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрыв, Вячеслав Задоренко, Дергачи, новости Харькова;
Дата публикации материала: 25 мая 2026 в 12:36;