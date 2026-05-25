За сутки по Харьковщине ударили 77 дронов: какие последствия

Происшествия 08:40   25.05.2026
Николь Костенко-Лагутина
18 человек, в том числе ребенок, пострадали из-за российских ударов по Харьковщине, передает начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В г. Богодухов пострадали 17 человек: мужчины 66, 48, 48, 36, 47, 53, 24, 28, 38 лет, женщины 48, 51, 68, 33, 46, 42, 34 лет и 5-летняя девочка; в с. Петровка Шевченковской громады пострадал 44-летний мужчина», – уточнил Синегубов.

За сутки по региону ударило такое вооружение:

  • десять БпЛА типа «Герань-2»;
  • 19 БпЛА типу «Молния»;
  • шесть fpv-дронов;
  • 42 БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов есть разрушения в Богодуховском, Купянском, Изюмском, Харьковском и Чугуевском районах области, добавил начальник ХОВА.

  • Дата публикации материала: 25 мая 2026 в 08:40;

