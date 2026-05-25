ГСЧС: пять человек пострадали при пожаре в многоэтажке в Харькове
В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области проинформировали, что среди 20 пожаров, которые ликвидировали спасатели за сутки, семь – бушевали из-за «прилетов».
«В Харьковской области спасатели ГСЧС привлекались к тушению семи пожаров, вызванных вражескими обстрелами в Богодуховском, Изюмском и Чугуевском районах области и Киевском районе города Харькова. Горели складские и другие здания, транспортные средства», – уточнили в ГСЧС.
Также за сутки в Харькове было два бытовых пожара. В Шевченковском районе горела территория недостроенного храма. А в Индустриальном – бушевал пожар в 9-этажном доме, пострадали пять человек, среди них двое детей.
Также пиротехники выявили и обезвредили 86 единиц взрывоопасных предметов.
Читайте также: Песика спасли пожарные из пылающего храма в Харькове
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: возгорания, ГСЧС, обстрелы, пожары;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «ГСЧС: пять человек пострадали при пожаре в многоэтажке в Харькове», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 25 мая 2026 в 08:26;