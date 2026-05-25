ГСЧС: пять человек пострадали при пожаре в многоэтажке в Харькове

Происшествия 08:26   25.05.2026
В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области проинформировали, что среди 20 пожаров, которые ликвидировали спасатели за сутки, семь – бушевали из-за «прилетов». 

«В Харьковской области спасатели ГСЧС привлекались к тушению семи пожаров, вызванных вражескими обстрелами в Богодуховском, Изюмском и Чугуевском районах области и Киевском районе города Харькова. Горели складские и другие здания, транспортные средства», – уточнили в ГСЧС.

Также за сутки в Харькове было два бытовых пожара. В Шевченковском районе горела территория недостроенного храма. А в Индустриальном – бушевал пожар в 9-этажном доме, пострадали пять человек, среди них двое детей.

Также пиротехники выявили и обезвредили 86 единиц взрывоопасных предметов.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
  Дата публикации материала: 25 мая 2026 в 08:26;

