Песика спасли пожарные из пылающего храма в Харькове

Происшествия 07:33   25.05.2026
Николь Костенко-Лагутина
В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области рассказали, что накануне, 24 мая, пожарные спасли из загоревшегося храма в Харькове беззащитного песика.

Недостроенный храм загорелся в Шевченковском районе Харькова накануне вечером.

Пожарные спасли собаку из огня

«Испуганного, но живого четырехлапого вынесли с задымленной территории и позаботились о нем после спасения», – добавили в ГСЧС.

Напомним, недостроенный храм горел в воскресенье вечером, 24 мая, в Харькове. В пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области рассказали, что получили сообщение о пожаре в Шевченковском районе в Харькове о 17:06. Как оказалось, загорелся недостроенный храм. К месту происшествия были направлены три оперативных отделения ГСЧС на автоцистернах. К моменту прибытия спасателей горели строительные материалы и хозяйственная постройка на территории недостроенного храма. Площадь пожара составила 100 квадратных метров, уточнили спасатели.

