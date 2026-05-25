Песика спасли пожарные из пылающего храма в Харькове
В ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области рассказали, что накануне, 24 мая, пожарные спасли из загоревшегося храма в Харькове беззащитного песика.
Недостроенный храм загорелся в Шевченковском районе Харькова накануне вечером.
«Испуганного, но живого четырехлапого вынесли с задымленной территории и позаботились о нем после спасения», – добавили в ГСЧС.
Напомним, недостроенный храм горел в воскресенье вечером, 24 мая, в Харькове. В пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области рассказали, что получили сообщение о пожаре в Шевченковском районе в Харькове о 17:06. Как оказалось, загорелся недостроенный храм. К месту происшествия были направлены три оперативных отделения ГСЧС на автоцистернах. К моменту прибытия спасателей горели строительные материалы и хозяйственная постройка на территории недостроенного храма. Площадь пожара составила 100 квадратных метров, уточнили спасатели.
- • Дата публикации материала: 25 мая 2026 в 07:33;