Бытовой пожар на Салтовке, возгорания из-за ударов – ГСЧС о сутках в регионе
Утром 20 мая в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области рассказали, что в течение минувших суток спасатели ликвидировали 18 пожаров, семь из них начались после обстрелов РФ.
Накануне утром оккупанты выпустили FPV-дрон по гражданскому авто в Золочеве. Машина загорелась, обошлось без пострадавших. Также под ударом БпЛА был поселок Шевченково Купянского района. В результате «прилетов» пылал дом, а под завалами оказалась 75-летняя женщина – спасти ее не удалось.
«Вечером враг нанес удар беспилотником по территории одного из гражданских объектов в Новобаварском районе Харькова. В результате обстрела возник пожар в складском здании. Во время работы подразделений ГСЧС на месте происшествия враг нанес повторный удар БпЛА. Попадание произошло в то же здание. Взрывной волной было повреждено лобовое стекло пожарной автоцистерны. К счастью, личный состав не пострадал – спасатели находились в укрытии. Пожарные ликвидировали все очаги пожаров на общей площади 120 квадратных метров. Без пострадавших», – добавили в ГСЧС.
Также в результате бытового пожара на Салтовке пострадала 72-летняя женщина.
Читайте также: На севере активизация войск РФ – Генштаб ВСУ сообщил подробности
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: возгорания, ГСЧС, пожары, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Бытовой пожар на Салтовке, возгорания из-за ударов – ГСЧС о сутках в регионе», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 20 мая 2026 в 08:21;