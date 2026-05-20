Бытовой пожар на Салтовке, возгорания из-за ударов – ГСЧС о сутках в регионе

Утром 20 мая в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области рассказали, что в течение минувших суток спасатели ликвидировали 18 пожаров, семь из них начались после обстрелов РФ.

Накануне утром оккупанты выпустили FPV-дрон по гражданскому авто в Золочеве. Машина загорелась, обошлось без пострадавших. Также под ударом БпЛА был поселок Шевченково Купянского района. В результате «прилетов» пылал дом, а под завалами оказалась 75-летняя женщина – спасти ее не удалось.

«Вечером враг нанес удар беспилотником по территории одного из гражданских объектов в Новобаварском районе Харькова. В результате обстрела возник пожар в складском здании. Во время работы подразделений ГСЧС на месте происшествия враг нанес повторный удар БпЛА. Попадание произошло в то же здание. Взрывной волной было повреждено лобовое стекло пожарной автоцистерны. К счастью, личный состав не пострадал – спасатели находились в укрытии. Пожарные ликвидировали все очаги пожаров на общей площади 120 квадратных метров. Без пострадавших», – добавили в ГСЧС.

Также в результате бытового пожара на Салтовке пострадала 72-летняя женщина.