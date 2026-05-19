На Харьковщину снова надвигается опасная погода: предупреждение синоптиков
В Региональном центре по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях на Харьковщине сегодня, 19 мая.
«В ближайшее время с сохранением до конца суток 19 мая: по городу будет сохраняться гроза, град, шквал, 15 – 20 м/с; по области ожидается гроза, местами град, шквал, 15 – 20 м/с. І уровень опасности, желтый», — пишут синоптики.
Напомним, об опасной погоде предупреждали харьковчан и вчера, 18 мая. В Региональном центре по гидрометеорологии сообщали, что в городе и области ожидается гроза, шквал и град. Этим явлениям присвоили I уровень опасности, желтый.
Читайте также: Враг продолжает террор Богодухова: удары участились – мэр
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: гроза, новости Харькова, опасная погода, синоптики, шквал;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «На Харьковщину снова надвигается опасная погода: предупреждение синоптиков», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 19 мая 2026 в 14:44;