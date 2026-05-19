На Харьковщину снова надвигается опасная погода: предупреждение синоптиков

В Региональном центре по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях на Харьковщине сегодня, 19 мая.

«В ближайшее время с сохранением до конца суток 19 мая: по городу будет сохраняться гроза, град, шквал, 15 – 20 м/с; по области ожидается гроза, местами град, шквал, 15 – 20 м/с. І уровень опасности, желтый», — пишут синоптики.

Напомним, об опасной погоде предупреждали харьковчан и вчера, 18 мая. В Региональном центре по гидрометеорологии сообщали, что в городе и области ожидается гроза, шквал и град. Этим явлениям присвоили I уровень опасности, желтый.