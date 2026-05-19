РФ попыталась прорваться вблизи Волчанска: почему именно сейчас – Коваленко
Военно-политический обозреватель «Информационного сопротивления» Александр Коваленко сообщает, что оккупанты попытались прорваться на Харьковщине вблизи Волчанска. Эксперт говорит: у россиян состоялся процесс «этакого углубления» в районе населенного пункта Зыбино.
«И они расширили зону контроля от границы где-то примерно глубиной до менее 2 км, где-то примерно 1,7 км от так называемой «деревни Марьино», которая находится почти на границе с Украиной. То есть, использовали тот же метод ведения боевых действий, который мы наблюдали в последнее время вдоль почти всей границы с РФ», — отметил Коваленко в обзоре на Oboz.ua.
Аналитик подчеркивает: оккупанты «выгрызли кусочек» там, где уже более двух лет уже не имеют существенных успехов.
«И именно поэтому, чтобы как-то придать в информационном пространстве какое-то значение событиям возле Волчанска, придать какое-то значение тому, что они там что-то делают очень важное, у них есть какие-то успехи, они привели к этому углублению от границы в «серой» зоне, хотя они имели возможность это сделать всегда. Почему именно сейчас, опять же повторюсь, чтобы придать какое-то значение тем событиям, которые происходят, называем это так, на двухлетний срок их Волчанской операции», — подытожил Коваленко.
Видео: Oboz.ua.
- • Дата публикации материала: 19 мая 2026 в 12:43;