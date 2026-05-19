Массовое привлечение трудовых мигрантов: мнение мэра Харькова Терехова
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что сегодня вместе с коллегами из Ассоциации прифронтовых городов и громад обратился в правительство и ВР о недопущении массового привлечения трудовых мигрантов.
«Я категорически не согласен с тем, что сложную проблему дефицита кадров Украине предлагают решать самым примитивным путем – через массовый импорт дешевой рабочей силы. Мировой опыт демократических стран доказывает, что таковой подход консервирует технологическую отсталость. Если нам и нужны иностранцы на рынке труда, то это должен быть жестко квотированный процесс: содержание иностранных студентов, уже адаптированных в Украине, и точечное привлечение исключительно высококвалифицированных специалистов под сложные инженерные или технологические проекты восстановления», — считает городской голова.
Терехов подчеркивает: прежде всего, работой должны быть обеспечены украинцы. И уточняет: у Украины огромный внутренний резерв. В частности, сотни тысяч ветеранов, которые уже сейчас нуждаются в нормальных рабочих местах.
«Кто вообще серьезно оценивал украинский кадровый потенциал перед тем, как продвигать идею массовой миграции? Украине необходима принципиально иная трудовая политика. Это масштабные программы переквалификации и поддержка специалистов 50+, реальные рабочие места для молодежи, гарантированные программы занятости для ВПЛ. Мы должны создавать экономические условия для возвращения украинцев домой. И здесь ключевую роль играет горизонтальное сотрудничество и побратимские связи наших городов с западными муниципалитетами – именно через такие прочные партнерства мы способны привлекать инновационные производства на места, создавая реальный стимул для людей возвращаться», — пишет мэр.
Он также рассказал, что по оценкам ООН, значительная часть украинцев, выехавших из-за войны, колеблется в возвращении.
«В таких условиях мы просто не имеем права подавать тем людям, которые хотят жить дома, сокрушительный сигнал: «На ваше место уже ищут других». Как и не имеем права оставлять без поддержки остающихся в Украине», — подытожил Терехов.
Читайте также: Обстрел Харькова: сколько домов пострадало в Новобаварском районе (фото)
Новости по теме:
- Категории: Политика, Харьков; Теги: Игорь Терехов, мигранты, новости Харькова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Массовое привлечение трудовых мигрантов: мнение мэра Харькова Терехова», то посмотрите больше в разделе Политика на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 19 мая 2026 в 13:13;