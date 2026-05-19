Массовое привлечение трудовых мигрантов: мнение мэра Харькова Терехова

Политика 13:13   19.05.2026
Виктория Яковенко
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что сегодня вместе с коллегами из Ассоциации прифронтовых городов и громад обратился в правительство и ВР о недопущении массового привлечения трудовых мигрантов.

«Я категорически не согласен с тем, что сложную проблему дефицита кадров Украине предлагают решать самым примитивным путем – через массовый импорт дешевой рабочей силы. Мировой опыт демократических стран доказывает, что таковой подход консервирует технологическую отсталость. Если нам и нужны иностранцы на рынке труда, то это должен быть жестко квотированный процесс: содержание иностранных студентов, уже адаптированных в Украине, и точечное привлечение исключительно высококвалифицированных специалистов под сложные инженерные или технологические проекты восстановления», — считает городской голова.

Терехов подчеркивает: прежде всего, работой должны быть обеспечены украинцы. И уточняет: у Украины огромный внутренний резерв. В частности, сотни тысяч ветеранов, которые уже сейчас нуждаются в нормальных рабочих местах.

«Кто вообще серьезно оценивал украинский кадровый потенциал перед тем, как продвигать идею массовой миграции? Украине необходима принципиально иная трудовая политика. Это масштабные программы переквалификации и поддержка специалистов 50+, реальные рабочие места для молодежи, гарантированные программы занятости для ВПЛ. Мы должны создавать экономические условия для возвращения украинцев домой. И здесь ключевую роль играет горизонтальное сотрудничество и побратимские связи наших городов с западными муниципалитетами – именно через такие прочные партнерства мы способны привлекать инновационные производства на места, создавая реальный стимул для людей возвращаться», — пишет мэр.

Он также рассказал, что по оценкам ООН, значительная часть украинцев, выехавших из-за войны, колеблется в возвращении.

«В таких условиях мы просто не имеем права подавать тем людям, которые хотят жить дома, сокрушительный сигнал: «На ваше место уже ищут других». Как и не имеем права оставлять без поддержки остающихся в Украине», — подытожил Терехов.

