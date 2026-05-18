Live

По Салтовке ударил вражеский БпЛА

Общество 11:58   18.05.2026
Виктория Яковенко
По Салтовке ударил вражеский БпЛА

Взрыв слышали в Харькове около 11:20.

Мэр Игорь Терехов проинформировал, что Салтовский район атаковал вражеский дрон «Молния». Последствия «прилета» сейчас уточняют.

Напомним, утром 18 мая армия РФ обстреляла центральную часть Богодухова. Глава ХОВА Олег Синегубов сообщал, что беспилотник ударил вблизи легкового автомобиля. По предварительным данным, пострадали два человека, медики оказывают им необходимую помощь. На месте идет ликвидация последствий обстрела.

Ранее МГ «Объектив» передавала, что КАБы и БпЛА выпускали оккупанты по Харьковщине. Восемь населенных пунктов Харьковщины обстреляли россияне за минувших сутки. В результате обстрела в с. Шиповатое Великобурлукской громады пострадала 63-летняя женщина. Также медики оказали помощь 43-летнему мужчине, который 15 мая получил ранения в результате взрыва неизвестного устройства в с. Осиново Купянской громады, уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новости Харькова — главное за 18 мая: удар по Богодухову, «прилет» на Салтовке
Новости Харькова — главное за 18 мая: удар по Богодухову, «прилет» на Салтовке
18.05.2026, 12:17
Сегодня 18 мая 2026 года: какой день в истории
Сегодня 18 мая 2026 года: какой день в истории
18.05.2026, 06:00
«Новые трюки под куполом Оскола»: россияне оккупировали Боровую?
«Новые трюки под куполом Оскола»: россияне оккупировали Боровую?
18.05.2026, 09:32
По центру Богодухова ударила РФ утром 18 мая – есть пострадавшие
По центру Богодухова ударила РФ утром 18 мая – есть пострадавшие
18.05.2026, 10:55
Синегубов: КАБы и БпЛА выпускали оккупанты по Харьковщине – какие последствия
Синегубов: КАБы и БпЛА выпускали оккупанты по Харьковщине – какие последствия
18.05.2026, 08:48
Смертельный пожар произошел на Харьковщине: тело мужчины нашли в квартире 📷
Смертельный пожар произошел на Харьковщине: тело мужчины нашли в квартире 📷
18.05.2026, 12:40

Новости по теме:

17.05.2026
Итоги 17 мая: удар дронов по Москве и возвращение защитника «Азовстали»
17.05.2026
Ответ за Киев: БпЛА массированно атакуют Москву и область, подробности (видео)
15.05.2026
Харьков атаковали БпЛА: «прилеты» — в двух районах, есть пострадавший
10.05.2026
Российские БпЛА атаковали предприятие и авто переселенца в Харьковской области
10.05.2026
Последствия ударов БпЛА по дому в Харькове и автомобилю в области 9 мая (фото)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «По Салтовке ударил вражеский БпЛА», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 18 мая 2026 в 11:58;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Взрыв слышали в Харькове около 11:20.".