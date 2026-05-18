По Салтовке ударил вражеский БпЛА

Взрыв слышали в Харькове около 11:20.

Мэр Игорь Терехов проинформировал, что Салтовский район атаковал вражеский дрон «Молния». Последствия «прилета» сейчас уточняют.

Напомним, утром 18 мая армия РФ обстреляла центральную часть Богодухова. Глава ХОВА Олег Синегубов сообщал, что беспилотник ударил вблизи легкового автомобиля. По предварительным данным, пострадали два человека, медики оказывают им необходимую помощь. На месте идет ликвидация последствий обстрела.

Ранее МГ «Объектив» передавала, что КАБы и БпЛА выпускали оккупанты по Харьковщине. Восемь населенных пунктов Харьковщины обстреляли россияне за минувших сутки. В результате обстрела в с. Шиповатое Великобурлукской громады пострадала 63-летняя женщина. Также медики оказали помощь 43-летнему мужчине, который 15 мая получил ранения в результате взрыва неизвестного устройства в с. Осиново Купянской громады, уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов.