По центру Богодухова ударила РФ утром 18 мая – есть пострадавшие

Происшествия 10:55   18.05.2026
Николь Костенко-Лагутина
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что утром 18 мая российская армия обстреляла центральную часть Богодухова на Харьковщине.

Известно, что беспилотник РФ ударил вблизи легкового авто.

«По предварительным данным, пострадали два человека, медики оказывают им необходимую помощь. На месте продолжается ликвидация последствий обстрела», – уточнил начальник ХОВА.

Напомним, ранее МГ «Объектив» передавала, что КАБы и БпЛА выпускали оккупанты по Харьковщине. Восемь населенных пунктов Харьковщины обстреляли россияне за минувших сутки. В результате обстрела в с. Шиповатое Великобурлукской громады пострадала 63-летняя женщина. Также медики оказали помощь 43-летнему мужчине, который 15 мая получил ранения в результате взрыва неизвестного устройства в с. Осиново Купянской громады, уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Новости Харькова — главное за 18 мая: удар по Богодухову, бои
Сегодня 18 мая 2026 года: какой день в истории
«Новые трюки под куполом Оскола»: россияне оккупировали Боровую?
Синегубов: КАБы и БпЛА выпускали оккупанты по Харьковщине – какие последствия
Дождливый понедельник: прогноз погоды в Харькове и области на 18 мая
  Дата публикации материала: 18 мая 2026 в 10:55;

