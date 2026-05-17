Дождливый понедельник: прогноз погоды в Харькове и области на 18 мая

Харьковский региональный центр по гидрометеорологии опубликовал прогноз, в котором — дождь, гроза и туман.

По данным метеорологов, 18 мая в Харькове будет облачно с прояснениями. Днем будет небольшой дождь. В области — возможна гроза. Ночью — местами туман. После рекордной жары в первой декаде мая к середине месяца температура вернулась к «более весенним параметрам».

В Харькове прогнозируют ночью 13 – 15°, днем ​​23 – 25°. В области: ночью 11 – 16°, днем ​​21 – 26°. В течение недели дожди не прекратятся, а вот температура воздуха начнет постепенно подниматься — до 28-29 тепла.

Напомним, 7 мая, в Харькове зафиксировали 31,1 градуса тепла. Такого не было за все время метеонаблюдений. До сих пор самым теплым этот день мая был в далеком 1967-м — тогда воздух прогрелся до +29,7.