Тепло до +18, но будет дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 26 апреля

В воскресенье, 26 апреля, в Харькове и области — ночью без существенных осадков, днем ​​- дождь, местами значительный. Также синоптики прогнозируют грозу.

В Харькове ночью от 5 – 7 градусов тепла, днем ​​– от 16 до 18 тепла, сообщают в Региональном центре гидрометеорологии.

По области ночью – от 3 до 8 градусов, днем ​​– от 13 до 18 тепла.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с, утром и днем ​​порывы, 15-20 м/с.

Напомним, ранее синоптики Регионального центра по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 26 апреля. Предупреждали о сильном ветре и грозе, этим явлениям присвоили I уровень опасности, желтый.