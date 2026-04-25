Тепло до +18, но будет дождь: прогноз погоды в Харькове и области на 26 апреля
В воскресенье, 26 апреля, в Харькове и области — ночью без существенных осадков, днем - дождь, местами значительный. Также синоптики прогнозируют грозу.
В Харькове ночью от 5 – 7 градусов тепла, днем – от 16 до 18 тепла, сообщают в Региональном центре гидрометеорологии.
По области ночью – от 3 до 8 градусов, днем – от 13 до 18 тепла.
Ветер юго-западный, 7-12 м/с, утром и днем порывы, 15-20 м/с.
Напомним, ранее синоптики Регионального центра по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области 26 апреля. Предупреждали о сильном ветре и грозе, этим явлениям присвоили I уровень опасности, желтый.
Читайте также: Спилили деревьев на 117 тысяч гривен: кого будут судить на Харьковщине
Популярно
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 25 апреля 2026 в 20:01;