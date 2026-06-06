Почему говорят о мире осенью — мнение харьковского политолога (видео)

Как связаны вероятное окончание войны в Украине с визитом Си Цзиньпина в США и как отечественные социологические службы искажают реальность после громких коррупционных скандалов («Миндич-гейта», кооператива «Династия» и ареста бывшего главы ОП Андрея Ермака), во второй части интервью МГ «Объектив» рассказал политолог Антон Авксентьев. Первую часть читайте здесь.

Как социологические службы жонглируют результатами опроса по доверию к Зеленскому

– Ранее Офис президента регулярно делал социологические замеры популярности верховного главнокомандующего Владимира Зеленского. О чем говорят соцопросы сейчас, после Миндич-гейта, ареста Ермака и скандала с кооперативом «Династия»?

– Офис Президента продолжает проводить социологические исследования, заказывая их как открытые, так и закрытые в разных социологических службах. То, что публиковалось уже после упомянутых вами скандалов в открытом доступе, мне первым приходят в голову результаты исследования КМИС, Киевского международного института социологии, который уже является завсегдатаем Единого марафона, и его результаты часто поддерживают приближенные к Офису и СБУ украинские Telegram-каналы. И вот они показали, что украинцы почти не пошатнулись в своем единении вокруг Верховного Главнокомандующего, и после этих скандалов уровень доверия снизился с 62% до 58%, то есть где-то в пределах погрешности, почти незамеченными прошли эти скандалы.

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– Альтернативные какие-то замеры у нас были, более близкие к реальности?

— Мы живем в таком, мне кажется, состоянии, где каждый определяет свою какую-то реальность, и каждый в своем информационном пузыре окружает себя только теми мыслями, которые ему нравятся. Мне конечно было иронично смотреть на такие цифры. Мне казалось, что масштаб скандалов был гораздо значительнее минус 4%. Я заметил, что еще где-то с 2024 года в основных публичных социологических службах, которые открыто обнародуют результаты опросов, у них последовали большие разрывы именно в вопросе доверия к Зеленскому. Если мы посмотрим результаты Центра Разумкова, то там они всегда более оппозиционные, чем у КМИС. Если посмотрим «Рейтинг» Антиповича, там будет как у КМИСа. У Socis Петра Гринива тоже будет оппозиционный показатель. Там такие разрывы уже, которые, по моему мнению, выходят за рамки вопросов методологии… на 15-20% отклонения в вопросе доверия, по другим вопросам ровненько, а в этом вопросе разрыв очень велик.

— Так шансы, что простой народ не пропустил самый большой коррупционный скандал последних лет, минимальны?

— Ну, КМИС говорит, что (народ – прим. ред.) пропустил скандал. Но еще раз, по моим субъективным предположениям, масштаб коррупционных скандалов и резонанс в течение последнего года, с лета 2025-го, с картонного Майдана, выходит за пределы 3-4% падения доверия. Я думаю, что гораздо больше украинцев возмущены происходящим.

Осенью судьбу Украины могут решать США и Китай во время визита в Америку

— Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США готовы продолжать посредничество в переговорах между РФ и Украиной, но пока они не проходят. И признал, что переговоры не были продуктивными. В то же время, президент Владимир Зеленский на встрече с фракцией «Слуга народа» говорил о переговорном процессе, который может дать результаты осенью. А военные, с которыми по крайней мере я общаюсь, не верят в скорейшее окончание войны. Так на что стоит рассчитывать, и какова вероятность скорых выборов?

— Я не являюсь экспертом-международником, не являюсь экспертом по военной тематике, поэтому мне крайне трудно об этом судить. И к тому же я являюсь гражданином, который очень надеется на то, что какое-то завершение нас ожидает, более-менее оптимистическое. Но платформа «Полимаркет» (это букмекерская американская фирма, которая принимает ставки на все, в частности, на политические события) в течение первой половины прошлого, 2025-го, года очень высоко оценивала вероятность, что в 2025 году будет какая-то остановка огня, какой-то формат заморозки или прекращения активных боевых действий. Этого не произошло. Поэтому в этом году я очень осторожно отношусь вообще к любым прогнозам, особенно по такой теме.

Рубио, уже упомянутый госсекретарь, он, мне кажется, жонглирует этими заявлениями. По нечетным дням он говорит, что США выходят из переговоров окончательно, по четным говорит, что мы готовы проводить и модерировать эти переговоры дальше. Я думаю, что пока не закончится иранская авантюра, мы будем где-то там на третьем вопросе повестки дня.

– А почему называют осень?

— Возможно, из-за визита Си Цзиньпина в США, который был согласован во время визита Трампа в Китай. И тогда были очерчены какие-то контуры будущих договоренностей. А если ничего не помешает, осенью эти договоренности финализуют уже в Америке между Китаем и США. И где-то там, в этом длинном перечне вопросов будет и украинский вопрос, возможно. Но с динамичностью и непредсказуемостью Дональда Трампа, что будет осенью – это слишком длинный горизонт планирования.