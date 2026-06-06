Live

Почему говорят о мире осенью — мнение харьковского политолога (видео)

Интервью 21:03   06.06.2026
Оксана Якушко
Почему говорят о мире осенью — мнение харьковского политолога (видео)

Как связаны вероятное окончание войны в Украине с визитом Си Цзиньпина в США и как отечественные социологические службы искажают реальность после громких коррупционных скандалов («Миндич-гейта», кооператива «Династия» и ареста бывшего главы ОП Андрея Ермака), во второй части интервью МГ «Объектив» рассказал политолог Антон Авксентьев. Первую часть читайте здесь.

Как социологические службы жонглируют результатами опроса по доверию к Зеленскому

– Ранее Офис президента регулярно делал социологические замеры популярности верховного главнокомандующего Владимира Зеленского. О чем говорят соцопросы сейчас, после Миндич-гейта, ареста Ермака и скандала с кооперативом «Династия»?

– Офис Президента продолжает проводить социологические исследования, заказывая их как открытые, так и закрытые в разных социологических службах. То, что публиковалось уже после упомянутых вами скандалов в открытом доступе, мне первым приходят в голову результаты исследования КМИС, Киевского международного института социологии, который уже является завсегдатаем Единого марафона, и его результаты часто поддерживают приближенные к Офису и СБУ украинские Telegram-каналы. И вот они показали, что украинцы почти не пошатнулись в своем единении вокруг Верховного Главнокомандующего, и после этих скандалов уровень доверия снизился с 62% до 58%, то есть где-то в пределах погрешности, почти незамеченными прошли эти скандалы.

– Альтернативные какие-то замеры у нас были, более близкие к реальности?

— Мы живем в таком, мне кажется, состоянии, где каждый определяет свою какую-то реальность, и каждый в своем информационном пузыре окружает себя только теми мыслями, которые ему нравятся. Мне конечно было иронично смотреть на такие цифры. Мне казалось, что масштаб скандалов был гораздо значительнее минус 4%. Я заметил, что еще где-то с 2024 года в основных публичных социологических службах, которые открыто обнародуют результаты опросов, у них последовали большие разрывы именно в вопросе доверия к Зеленскому. Если мы посмотрим результаты Центра Разумкова, то там они всегда более оппозиционные, чем у КМИС. Если посмотрим «Рейтинг» Антиповича, там будет как у КМИСа. У Socis Петра Гринива тоже будет оппозиционный показатель. Там такие разрывы уже, которые, по моему мнению, выходят за рамки вопросов методологии… на 15-20% отклонения в вопросе доверия, по другим вопросам ровненько, а в этом вопросе разрыв очень велик.

— Так шансы, что простой народ не пропустил самый большой коррупционный скандал последних лет, минимальны?

— Ну, КМИС говорит, что (народ – прим. ред.) пропустил скандал. Но еще раз, по моим субъективным предположениям, масштаб коррупционных скандалов и резонанс в течение последнего года, с лета 2025-го, с картонного Майдана, выходит за пределы 3-4% падения доверия. Я думаю, что гораздо больше украинцев возмущены происходящим.

Осенью судьбу Украины могут решать США и Китай во время визита в Америку

— Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США готовы продолжать посредничество в переговорах между РФ и Украиной, но пока они не проходят. И признал, что переговоры не были продуктивными. В то же время, президент Владимир Зеленский на встрече с фракцией «Слуга народа» говорил о переговорном процессе, который может дать результаты осенью. А военные, с которыми по крайней мере я общаюсь, не верят в скорейшее окончание войны. Так на что стоит рассчитывать, и какова вероятность скорых выборов?

— Я не являюсь экспертом-международником, не являюсь экспертом по военной тематике, поэтому мне крайне трудно об этом судить. И к тому же я являюсь гражданином, который очень надеется на то, что какое-то завершение нас ожидает, более-менее оптимистическое. Но платформа «Полимаркет» (это букмекерская американская фирма, которая принимает ставки на все, в частности, на политические события) в течение первой половины прошлого, 2025-го, года очень высоко оценивала вероятность, что в 2025 году будет какая-то остановка огня, какой-то формат заморозки или прекращения активных боевых действий. Этого не произошло. Поэтому в этом году я очень осторожно отношусь вообще к любым прогнозам, особенно по такой теме.

Политолог Авксентьев
Фото: Антон Авксентьев/Facebook

Рубио, уже упомянутый госсекретарь, он, мне кажется, жонглирует этими заявлениями. По нечетным дням он говорит, что США выходят из переговоров окончательно, по четным говорит, что мы готовы проводить и модерировать эти переговоры дальше. Я думаю, что пока не закончится иранская авантюра, мы будем где-то там на третьем вопросе повестки дня.

– А почему называют осень?

— Возможно, из-за визита Си Цзиньпина в США, который был согласован во время визита Трампа в Китай. И тогда были очерчены какие-то контуры будущих договоренностей. А если ничего не помешает, осенью эти договоренности финализуют уже в Америке между Китаем и США. И где-то там, в этом длинном перечне вопросов будет и украинский вопрос, возможно. Но с динамичностью и непредсказуемостью Дональда Трампа, что будет осенью – это слишком длинный горизонт планирования.

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Новости Харькова — главное 6 июня: смертельный удар FPV, утренний «прилет»
Новости Харькова — главное 6 июня: смертельный удар FPV, утренний «прилет»
06.06.2026, 16:47
В Харькове утром 6 июня — «прилет» по зданию
В Харькове утром 6 июня — «прилет» по зданию
06.06.2026, 08:17
Водный отдых на озерах Безлюдовки летом 2026 года запретили
Водный отдых на озерах Безлюдовки летом 2026 года запретили
04.06.2026, 17:58
Сегодня 6 июня 2026: какой праздник и день в истории
Сегодня 6 июня 2026: какой праздник и день в истории
06.06.2026, 06:00
«Фашисты. Нет, хуже» — спасенные жители Казачьей Лопани о россиянах (видео)
«Фашисты. Нет, хуже» — спасенные жители Казачьей Лопани о россиянах (видео)
06.06.2026, 14:42
Бой идет на Харьковщине: данные Генштаба ВСУ на 16:00 6 июня
Бой идет на Харьковщине: данные Генштаба ВСУ на 16:00 6 июня
06.06.2026, 16:43

Новости по теме:

30.05.2026
Мэр Харькова Терехов стал флагманом нового политического проекта – политолог


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Почему говорят о мире осенью — мнение харьковского политолога (видео)», то посмотрите больше в разделе Интервью на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 6 июня 2026 в 21:03;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Как связаны вероятное окончание войны в Украине с визитом Си Цзиньпина в США, во второй части интервью МГ «Объектив» рассказал политолог Антон Авксентьев".