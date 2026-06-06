Чому говорять про мир восени – думка харківського політолога (відео)

Як пов’язані ймовірне закінчення війни в Україні з візитом Сі Цзіньпіна до США та як вітчизняні соціологічні служби викривлюють реальність після гучних корупційних скандалів “Міндіч-гейту”, кооперативу “Династія” та арешту колишнього голови ОП Андрія Єрмака, у другій частині інтерв’ю МГ «Об’єктив» розповів політолог Антон Авксентьєв. Першу частину читайте тут.

Як соціологічні служби жонглюють результатами опитування щодо довіри до Зеленського

– Раніше Офіс президента регулярно робив соціологічні заміри популярності верховного головнокомандувача Володимира Зеленського. Про що кажуть соцопитування зараз, після Міндіч-гейту, арешту Єрмака і скандалу з кооперативом “Династія”?

– Офіс Президента продовжує проводити соціологічні дослідження, замовляючи їх як відкриті, так і закриті в різних соціологічних службах. Те, що публікувалося вже після згаданих вами скандалів у відкритому доступі, то мені першим спадають на думку результати дослідження КМІС, Київського міжнародного інституту соціології, який вже є завсідником Єдиного марафону, і його результати часто підтримують наближені до Офісу та до СБУ українські телеграм-канали. І от вони показали, що українці майже не похитнулися у своєму єднанні навколо Верховного Головнокомандувача, і після цих скандалів рівень довіри знизився з 62% до 58%, тобто десь у межах похибки, майже непоміченими пройшли ці скандали.

<br />

– Альтернативні якісь заміри у нас були, ближчі до реальності?

– Ми живемо в такому, мені здається, стані, де кожен визначає свою якусь реальність, і кожен у своїй інформаційній бульбашці оточує себе лише тими думками, які йому подобаються. Мені, звичайно, було іронічно дивитися на такі цифри. Мені здавалося, що масштаб скандалів був набагато значніший за мінус 4%. Я помітив, що ще десь з 2024 року в основних публічних соціологічних службах, які відкрито оприлюднюють результати опитування, у них пішли великі розриви саме в питанні довіри до Зеленського. Якщо ми подивимося результати Центру Разумкова, то там вони завжди опозиційніші, ніж у КМІС. Якщо подивимося “Рейтинг” Антиповича, там буде як у КМІСа. У Socis Петра Гриніва теж буде опозиційний показник. Там такі розриви вже, які, на мою думку, виходять за межі питань методології… на 15-20% відхилення в питанні довіри, по інших питаннях рівненько, а в цьому питанні розрив дуже великий.

– То шанси, що простий народ не пропустив найбільший корупційний скандал останніх років, мінімальні?

– Ну, КМІС каже, що (народ – прим. ред.) пропустив скандал. Але, ще раз, за моїми суб’єктивними припущеннями, масштаб корупційних скандалів і резонанс протягом останнього року, від літа 2025-го, з картонного Майдану, виходить за межі 3-4% падіння довіри. Я думаю, що набагато більше українців обурені тим, що відбувалося.

Восени долю України можуть вирішувати США і Китай під час візиту до Америки

– Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що США готові продовжувати посередництво в переговорах між РФ та Україною, але наразі вони не відбуваються. І визнав, що переговори не були продуктивними. Водночас президент Володимир Зеленський на зустрічі з фракцією “Слуга народу” говорив про переговорний процес, який може дати результати восени. А військові, з якими принаймні я спілкуюся, не вірять у швидке закінчення війни. То на що варто розраховувати, і яка вірогідність швидких виборів?

– Я не є експертом-міжнародником, не є експертом з військової тематики, тому мені вкрай важко про це судити. І до того ж я є громадянином, який дуже сподівається на те, що якесь завершення нас очікує, більш-менш оптимістичне. Але платформа “Полімаркет” (це букмекерська американська фірма, яка приймає ставки на все, зокрема, на політичні події) протягом першої половини минулого, 2025-го, року дуже високо оцінювала ймовірність, що у 2025 році буде якесь зупинення вогню, якийсь формат заморозки чи там припинення активних бойових дій. Цього не сталося. Тому цього року я дуже обережно ставлюся взагалі до будь-яких прогнозів, особливо над такою темою.

Рубіо, вже згаданий держсекретар, він, мені здається, жонглює цими заявами. По непарних днях він каже, що США виходять з переговорів остаточно, по парних каже, що ми готові проводити та модерувати ці переговори далі. Я думаю, що поки не закінчиться іранська авантюра, ми будемо десь там на третьому питанні порядку денного.

– А чому називають осінь?

– Можливо, через візит Сі Цзіньпіна до США, який був погоджений під час візиту Трампа до Китаю. І тоді були окреслені якісь контури майбутніх домовленостей. А якщо нічого не завадить, то восени ці домовленості фіналізують вже в Америці між Китаєм і США. І десь там, в цьому довгому переліку питань буде й українське питання, можливо. Але з динамічністю і непередбачуваністю Дональда Трампа, що буде восени – це занадто довгий горизонт планування.