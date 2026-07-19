Терехов не хочет в Киев, а Синегубов был бы не против – политолог Авксентьев

Почему мэр Харькова Игорь Терехов не заинтересован менять свой электоральный пост на место в правительстве, МГ «Объектив» пояснил политолог Антон Авксентьев.

«Я предполагаю, что Игорь Терехов очень не хотел сейчас менять свою нынешнюю электоральную, подчеркиваю, должность, потому что его избрали люди, на селекторальную (назначаемую — Ред.) должность, какое-то место в правительстве, где он одним указом может быть снят, если что-то пойдет не так. Судя по всему, Терехов имел право отказаться от должности в каком-либо министерстве восстановления или что ему могли предложить. В то же время я думаю, что это была классно разыгранная комбинация: курирующий, в частности, региональную политику, Давид Арахамия предложил фамилии с лавки запасных, среди них Ким и Терехов. При этом те, кто в селекторальной вертикали, назначенцы, в частности тот же Ким, они, наверное, могли бы рассматривать такой вариант как перейти в правительство, и для них это норма. Я думаю, что для нашего Олега Синегубова это был бы классный вариант. И не первый год уже есть такие инсайды, что он очень хотел бы перебраться в Киев, в какое-то министерство, и немного морально выдохнуть, потому что тяжеловато в Харькове каждый день», — отметил политолог.

А вот для электорального политика, которого люди выбрали руководить городом-миллионником с бюджетом на 25 миллиардов гривен в год, должность в правительстве – это однозначно плохой вариант.

«Ибо через год от тебя избавились бы, а возвращаться уже некуда, потому что здесь, конечно, уже образовали бы военную администрацию населенного пункта. Для Терехова получилось классное сочетание, где Арахамия вбросил его среди фамилий даже на премьера, одного из четырех, хотя реально это как-то не по статусу было. Это сильно повысило ему статус. Но при этом ничего, в конце концов, не изменилось, он спокойно вернулся в Харьков и будет руководить на своей должности. Но как прокачка общенационального политика… Мы уже год обсуждаем, держим в уме эту Ассоциацию прифронтовых городов и громад как протопартийный политический проект. Вот как прокачка лидера общенационального масштаба такого политического партийного проекта — все с определенной точки зрения вышло. Я думаю, что Терехов выдохнул, когда эта правительственная эпопея закончилась, ему удалось отстоять свою позицию, никуда в Киев не переходить, а при этом его попиарили на всю страну», — пояснил Антон Авксентьев.