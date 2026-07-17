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Атака по Харькову, есть погибший, пострадали дети (обновляется)

Происшествия 20:29   17.07.2026
Оксана Якушко
Атака по Харькову, есть погибший, пострадали дети (обновляется)

Россияне нанесли удар по Харькову в 19:29, атаковали Шевченковский район.

Дополнено в 20:29. До 9 выросло количество пострадавших в Шевченковском районе, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Дополнено в 20:01. Один мужчина погиб в результате вражеского «прилета» в Шевченковском районе Харькова, подтвердил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«Также пострадали 7-летний и 2-летний мальчики. И 24-летний и 50-летний мужчины», — рассказал глава ХОВА.

Взрыв в Харькове прозвучал в 19:29 — именно тогда его услышали горожане.

Спустя минуту мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что удар пришелся по Шевченковскому району города.

Позже Терехов сообщил, что на месте прилета есть пострадавшие, среди них — дети.

«На данную минуту – по предварительной информации, около десяти раненых, среди них по меньшей мере треть дети. Повреждены жилые дома», — заявил Терехов.

Спустя минуту мэр уточнил, что пострадавших 8, среди них двое детей. И есть один погибший.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публикации материала: 17 июля 2026 в 20:29;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне нанесли удар по Харькову, атаковали Шевченковский район. ".