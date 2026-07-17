Новости Харькова — главное 17 июля: в области опаздывают электрички

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07:45

Три пригородных поезда опаздывают на Харьковщине на полтора часа

В АО «Укрзалізниця» рассказали, что из-за ситуации в сфере безопасности на Харьковщине задерживаются некоторые электрички.

Так на полтора часа задерживаются следующие рейсы:

№6683 Мерефа – Берестин

№6682 Власовка – Харьков-Пассажирский

№6684 Берестин – Харьков-Пассажирский

МГ «Объектив» также сообщала, что движение транспорта будет запрещено от улицы Шекспира до улицы 23 Августа до 20:00 31 июля, передает пресс-служба мэрии. Как сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства, это связано с увеличением объемов работ по реконструкции тепломагистрали. Ранее движение планировалось открыть 15 июля, уточнили в горсовете. Объехать закрытый участок можно близлежащими ул. 23 августа, ул. Клочковской и другими, добавили в мэрии.