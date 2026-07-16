Протест из-за отставки Федорова, малыша ударило током — итоги 16 июля

Харьков присоединился к протестам из-за отставки Михаила Федорова с должности министра обороны. Областной центр и пригород россияне атаковали беспилотниками. Двухлетний мальчик в Харькове пережил клиническую смерть из-за удара током. Бывшего замглавы Нацполиции Харьковщины Сергея Чижа нашли мертвым. Жительница Изюмщины попыталась обмануть государство по программе «єВідновлення». МГ «Объектив» напоминает главные новости 16 июля.

Люди собирались в саду Шевченко. Некоторые на плакатах отмечали, что они на стороне Федорова в конфликте с главнокомандующим Сырским. Вскоре факт такого конфликта между Генштабом и Минобороны подтвердил на пресс-конференции сам президент Владимир Зеленский. По его словам, он имел системный характер и происходил «на разных уровнях», так что дело было не только в личностях. Зеленский отметил, что не снимает с себя ответственности за то, что Федоров и Сырский не смогли прийти к согласию. И добавил, что Федоров останется в его команде. Выходил на брифинг и экс-министр обороны. Он заявил, что ранее предлагал Зеленскому уволить главкома, так как тот якобы блокировал его инициативы. Президент отказался. Реакция Сырского не заставила себя ждать. В своем Telegram-канале тот намекнул на собственные достижения, отметив, что именно успешная Киевская оборонная операция дала возможность сегодня проводить брифинги в столице.

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По данным мэра Игоря Терехова, «Шахедами». В Немышлянском районе беспилотник упал на территории частного домовладения — горела хозяйственная постройка. В Шевченковском районе «Шахеды» ударили по Центральному парку и гаражному кооперативу. О пострадавших не сообщалось. В пригороде же не обошлось без жертв. Около семи утра «Шахед» ударил по территории гражданского предприятия в поселке Высокий. Погиб 35-летний охранник. Зацепило осколками и проезжавшую мимо маршрутку Лозовая-Харьков. Четверо пассажиров получили ранения, а водитель отделался острым шоком. В поселке Слатино около четырех утра «Молния» влетела в балкон одной из квартир, где и разорвалась. Спасатели потушили пожар. К счастью, никто не пострадал.

Как сообщили в облуправлении Нацполиции, все произошло на кухне, когда малыш находился дома вместе с родителями. Они пытались оказать первую помощь сами и вызвали «скорую». Ребенок пережил клиническую смерть. Пока врачи борются за жизнь мальчика, полиция выясняет все обстоятельства. Чтобы обезопасить других детей, которые воспитываются в этой семье, правоохранители временно изъяли их и отправили в больницу на обследование.

Такое сообщение распространили сегодня Telegram-каналы. Утверждалось, что мужчина якобы покончил с собой. Официально эта информация не подтверждена. Полиция Полтавщины лишь сообщила о смерти 44-летнего бывшего правоохранителя по месту жительства в Карловской громаде. Предварительно, это действительно могло быть самоубийство, но точную причину смерти выяснят эксперты.

Как сообщили в облпрокуратуре, еще до большой войны жительница села Петровское на Изюмщине сняла со своего дома крышу, а весной двадцать третьего года наняла знакомого, чтобы тот разобрал кирпичные стены — мол, это последствия российского обстрела. Замысел сначала сработал: женщина получила сертификат на восемьсот тысяч гривен и купила двухкомнатную квартиру в Балаклее. Но обман быстро раскрыли — судебная экспертиза доказала, что никаких взрывов возле дома не было. Женщину ждет суд за мошенничество.

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