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В Слатино дрон влетел в квартиру и взорвался – Задоренко рассказал детали

Происшествия 09:43   16.07.2026
Николь Костенко-Лагутина
В Слатино дрон влетел в квартиру и взорвался – Задоренко рассказал детали

Начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко сообщил, что ночью 16 июля в 03:38 россияне атаковали Слатино. 

По его данным, БпЛА типа «Молния» влетел в балкон в многоэтажном доме, а потом разорвался внутри квартиры.

«В результате попадания была повреждена квартира, выбиты несколько окон в других квартирах и подъездах. На месте попадания возник пожар», – добавил Задоренко.

Обошлось без пострадавших, добавил он.

Ранее МГ «Объектив» сообщала, что за сутки из-за ударов РФ пострадали 18 жителей Харьковщины, среди них – ребенок. В течение минувших суток россияне обстреливали Харьков, а также ударили по 23 населенным пунктам Харьковской области. Об этом информировал начальник ХОВА Олег Синегубов.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 16 июля 2026 в 09:43;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко сообщил, что ночью 16 июля в 03:38 россияне атаковали Слатино. ".