В Слатино дрон влетел в квартиру и взорвался – Задоренко рассказал детали

Начальник Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко сообщил, что ночью 16 июля в 03:38 россияне атаковали Слатино.

По его данным, БпЛА типа «Молния» влетел в балкон в многоэтажном доме, а потом разорвался внутри квартиры.

«В результате попадания была повреждена квартира, выбиты несколько окон в других квартирах и подъездах. На месте попадания возник пожар», – добавил Задоренко.

Обошлось без пострадавших, добавил он.

Ранее МГ «Объектив» сообщала, что за сутки из-за ударов РФ пострадали 18 жителей Харьковщины, среди них – ребенок. В течение минувших суток россияне обстреливали Харьков, а также ударили по 23 населенным пунктам Харьковской области. Об этом информировал начальник ХОВА Олег Синегубов.