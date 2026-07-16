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Новости Харькова — главное 16 июля: ночные удары по городу

Общество 07:23   16.07.2026
Николь Костенко-Лагутина
Новости Харькова — главное 16 июля: ночные удары по городу

Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».

07:22

Ночью РФ попала по дому и парку – какие разрушения

Ночью 16 июля россияне ударили по трем районам Харькова – Киевскому, Шевченковскому и Немышлянскому. Враг атаковал город ударными БпЛА. По информации мэра Игоря Терехова, враг бил по Харькову «Шахедами». Известно, что в Немышлянском районе прилетело по гаражному кооперативу и дому.

«В результате «прилета» загорелась хозяйственная постройка на территории частного домовладения», – уточняет начальник ХОВА Олег Синегубов.

В Шевченковском – «прилет» зафиксировали на территории парка.

«В результате удара повреждено здание кинотеатра, парковка и теннисные корты», – добавил Терехов.

Подробностей об ударе по Киевскому району на данный момент нет.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 16 июля 2026 в 07:23;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток – в хронике МГ «Объектив».".