FPV атакуют квартиры в Харькове, удар КАБом, избиение ребенка — итоги 15 июля

МГ «Объектив» напоминает главные новости 15 июля.

Все прилеты зафиксировали в Киевском районе. По данным мэра Игоря Терехова, было три дрона. И если первый упал возле жилого дома, то еще два влетели в квартиры многоэтажек. Один из них предварительно не взорвался. Второй FPV, как рассказали в облуправлении ГСЧС, взорвался в квартире на шестом этаже 12-этажного дома, вызвав пожар. В соседних домах вылетели стекла. В результате дроновых атак о пострадавших не сообщали. А вот после «прилета» КАБа в 15:20 помощь медиков понадобилась восьми людям. По данным начальника ХОВА Олега Синегубова, троих пострадавших госпитализировали в тяжелом состоянии. У еще четырех человек незначительные ранения, они тоже в больнице. Также за помощью обратился 16-летний парень. Повреждения получили гражданское административно-производственное здание, ангар и семь автомобилей.

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Это произошло на грунтовой дороге у села Юрьевка. Трое работников местного РЭС — 30-летний и двое 52-летних мужчин — ехали на служебной Ниве выполнять рабочее задание, сообщили в облэнерго. В результате попадания легковушка выгорела дотла, но сами энергетики успели выбраться и отделались легкими ранами.

Очевидица утверждала, что мать не раз поднимала руку на сына. Лично разобраться в этой ситуации пообещал руководитель облпрокуратуры Юрий Папуша. Выяснилось, что безработная 48-летняя женщина вместе с тремя детьми и своей матерью проживает в двух комнатах коммуналки в Шевченковском районе. Кроме пострадавшего, женщина воспитывает 12-летнего сына с расстройством аутистического спектра и 9-летнюю дочь. Отец двух старших детей умер, а отец младшего проживает отдельно. Мать в начале года уже привлекалась к админответственности за то, что ни разу не привела младшего сына на обязательный медосмотр. В отношении женщины возбудили уголовное дело за злостное невыполнение родительских обязанностей, а всех троих детей временно поместили в больницу с целью обследования.

Нацполиция Харьковщины подвела промежуточные итоги спецоперации «Джентльмены». Ее цель – перекрыть каналы незаконного оборота наркосодержащих растений. Оперативники провели 74 обыска в регионе. Кроме плантаций конопли и снотворного мака, у дельцов нашли психотропные грибы, ЛСД и мефедрон. 12 фигурантов уже задержаны, суд отправил их под стражу. Операция «Джентльмены» была всеукраинской. По предварительным оценкам, наркодельцам помешали заработать более 60 миллионов гривен.

В «Укрзалізниці» рассказали, что отправили тестовый рейс, но пассажиры выкупили всего от трех до шести процентов билетов. Гонять полупустой поезд из десяти вагонов в условиях дефицита техники сочли невыгодным. Добраться до Кременчуга харьковчане могут проходными одесскими поездами, а освобожденные вагоны уже отправили на маршруты из Харькова во Львов и Одессу.