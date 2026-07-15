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Операция «Джентльмены» на Харьковщине: копы изъяли почти 28 кг каннабиса

Происшествия 11:50   15.07.2026
Николь Костенко-Лагутина
Операция «Джентльмены» на Харьковщине: копы изъяли почти 28 кг каннабиса

О промежуточных результатах операции «Джентльмены» рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Правоохранители сообщили, что главная цель операции – предупреждение, выявление и пресечение правонарушений в сфере незаконного распространения наркотиков.

Операция "Джентельмены" на Харьковщине

«По состоянию на 14 июля сотрудники управления по борьбе с наркопреступностью совместно с территориальными подразделениями ГУНП в Харьковской области в рамках уголовных производств провели 74 санкционированных обыска. По результатам следственных действий полицейские изъяли 3620 кустов конопли, 747 кустов снотворного мака, почти 28 килограммов каннабиса, 800 граммов психотропных грибов, 245 граммов PVP, 65 граммов мефедрона и 33 таблетки LSD», – уточнили в полиции.

Операция "Джентельмены" на Харьковщине

На данный момент задержаны 12 подозреваемых. Все они находятся под стражей.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 15 июля 2026 в 11:50;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О промежуточных результатах операции «Джентльмены» рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.".