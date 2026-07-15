Сегодня в Изюмском районе будут обезвреживать боеприпасы

В пресс-службе ХОВА проинформировали, что сегодня 15 июля, пиротехники будут заниматься разминированием в Изюмском районе.

Работы будут продолжаться с 11:00 до 13:00 в районе села Бражковка на Изюмщине.

«Возможные звуки взрывов – плановое обезвреживание взрывоопасных предметов», – добавили в ХОВА.

Ранее МГ «Объектив» также сообщала, что накануне около 21:45 КАБы ударили по Изюму. Пострадали три женщины, среди них сотрудница ГСЧС. Вечером вражеский БпЛА, предварительно типа «Герань-3», попал в жилищный сектор города Дергачи. Повреждены жилые дома. Ранения получили 76-летняя женщина и 54-летний мужчина.