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Сегодня в Изюмском районе будут обезвреживать боеприпасы

Общество 10:16   15.07.2026
Николь Костенко-Лагутина
Сегодня в Изюмском районе будут обезвреживать боеприпасы Фото: e-forest.gov.ua

В пресс-службе ХОВА проинформировали, что сегодня 15 июля, пиротехники будут заниматься разминированием в Изюмском районе.

Работы будут продолжаться с 11:00 до 13:00 в районе села Бражковка на Изюмщине.

«Возможные звуки взрывов – плановое обезвреживание взрывоопасных предметов», – добавили в ХОВА.

Ранее МГ «Объектив» также сообщала, что накануне около 21:45 КАБы ударили по Изюму. Пострадали три женщины, среди них сотрудница ГСЧС. Вечером вражеский БпЛА, предварительно типа «Герань-3», попал в жилищный сектор города Дергачи. Повреждены жилые дома. Ранения получили 76-летняя женщина и 54-летний мужчина.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 15 июля 2026 в 10:16;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В пресс-службе ХОВА проинформировали, что сегодня 15 июля, пиротехники будут заниматься разминированием в Изюмском районе.".