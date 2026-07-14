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В Харькове – «прилет»: дрон ударил возле АЗС (дополнено)

Происшествия 14:22   14.07.2026
Виктория Яковенко
В Харькове – «прилет»: дрон ударил возле АЗС (дополнено) Фото иллюстративное/Харьковский горсовет

Вражеский БпЛА атаковал Шевченковский район Харькова.

Дополнено в 14:22. По уточненной информации мэра Игоря Терехова, удар пришелся возле одной из заправок в Шевченковском районе. Информация о пострадавших не поступала.

14:10. Последствия «прилета» сейчас уточняются, пишет мэр Игорь Терехов.

Напомним, утром 14 июля россияне выпустили дрон-ракету «Бандероль» по Слободскому району Харькова, сообщал мэр Игорь Терехов. Начальник ХОВА Олег Синегубов информировал, что пострадавших из-за удара нет.

Кроме этого, около 10:00 армия РФ ударила КАБ по поселку Слатино. От ранений в карете скорой помощи погибла 50-летняя женщина. Также было известно о четырех пострадавших. Предварительно, еще один человек может быть под завалами дома, информировал начальник ХОВА Олег Синегубов.

Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 14 июля 2026 в 14:22;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вражеский БпЛА атаковал Шевченковский район Харькова.".