Операционные под землей: каким будет уникальный подземный корпус онкоцентра

550 миллионов гривен планируют вложить в 2026 году в строительство первой очереди нового онкоцентра в Харькове в Померках. Сейчас там полным ходом возводят подземный корпус площадью более 3 тысяч квадратных метров.

«Это полноценная больница будет, подземная больница, с операционными и с диагностикой полностью… Мы предусмотрели создание укрытия как подземного отделения, где будет расположена вся диагностика — КТ, МРТ, и ПЭТ/КТ мы так же рассчитываем там. Учитывая 100-километровую зону и характеристики этого оборудования, оно может находиться только в защитных сооружениях, бомбоубежищах, снаружи оно находиться не может», — рассказал Синегубов.

Медики отмечают, что подземный комплекс критически необходим для непрерывного лечения больных.

«Это насущная потребность. Укрытия, которые мы сейчас называем укрытиями — подвальные помещения — они не приспособлены для того, чтобы там лечить больных. Даже располагаться там ненадолго трудно, потому что это не те условия. А в этой больнице мы рассчитываем, что сможем проводить лечение в тех случаях, когда его нельзя прерывать: и хирургическую, и онкохирургическую, и терапевтическую, и в том числе лучевую терапию», – объясняет директор Областного центра онкологии Виктор Лихман.

И если подземную часть заставила строить война, то за наземный корпус взялись еще до полномасштабной. Оба должны работать в комплексе.

«На этот год предусмотрено финансирование уже 300 млн грн. Мы видим, что дофинансирования нам еще нужно 250 млн грн, потому что мы идем с опережением графика выполнения работ. Срок реализации этой подземной части — два года. Весь конструктив до конца этого текущего года, ну и где-то рассчитываем до конца августа следующего года, в 2027-м, завершить полностью этот проект», — отметил начальник ХОВА.

Новый корпус с подземной больницей является лишь первой из трех запланированных очередей онкоцентра. Финансируют ее за счет программы поддержки Украины от Евросоюза Ukraine Facility. Ранее Синегубов информировал, что первая очередь будет стоить 3 миллиарда гривен. Харьковский антикоррупционный центр утверждал, что некоторые цены в договоре были завышены.

«В конце июня дополнительным соглашением этот договор уменьшили на 0,5 млрд грн и теперь он равен 2,5 млрд грн. Стоит отметить, что после публикации ХАЦ департамент капстроительства ХОВА снизил цены на позиции в договоре, о которых говорилось в публикации, а некоторые вообще убрали из сметы», — говорится в одной из последних публикаций ОО «ХАЦ».

Синегубов, комментируя корректировку цены, отрицал определяющую роль активистов.

«Они преувеличивают свою важность по этому поводу, что после публикации что-то сделали и все остальное. Это совершенно нормальная практика, когда сначала объявляется тендер на ожидаемую стоимость, и потом рассчитывается уже в соответствии с рыночными ценами при закупке материалов. И очень часто корректируется цена именно на уменьшение. Однако дальше, главное, чтобы не было подорожания цен, а оно, конечно, будет. Если срок реализации до трех лет, то увеличение на 30% будет точно», – отметил чиновник.

В завершение всех трех очередей закладывают значительный интервал. По оценке Синегубова, онкоцентр могут полностью закончить через три, четыре или даже пять лет. Все будет зависеть от финансирования. Пока будут продолжаться работы, пациенты будут продолжать получать помощь в старом корпусе заведения.