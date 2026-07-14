Операційні під землею: яким буде унікальний підземний корпус онкоцентру

550 мільйонів гривень планують вкласти у 2026 році у будівництво першої черги нового онкоцентру в Харкові, що у Помірках. Зараз там повним ходом зводять підземний корпус площею понад 3 тисячі квадратних метрів.

«Це повноцінна лікарня буде, підземна лікарня, з операційними і з діагностикою повністю… Ми передбачили створення укриття, як підземного відділення, де буде розташована вся діагностика – КТ, МРТ, і ПЕТ/КТ ми так само розраховуємо там. Враховуючи 100-кілометрову зону і характеристики цього обладнання, воно може перебувати лише у захисних спорудах, у бомбосховищах, зовні воно перебувати не може», — розповів Синєгубов.

Медики зазначають, що підземний комплекс критично необхідний для безперервного лікування хворих.

“Це нагальна потреба. Укриття, які ми зараз називаємо укриттями — підвальні приміщення — вони не пристосовані для того, щоб там лікувати хворих. Навіть розташовуватися там ненадовго важко, бо це не ті умови. А в цій лікарні ми розраховуємо, що зможемо проводити лікування у тих випадках, коли його не можна переривати: і хірургічну, і онкохірургічну допомогу, і терапевтичну, і в тому числі променеву терапію», – пояснює директор Обласного центру онкології Віктор Лихман.

І якщо підземну частину змусила будувати війна, то за наземний корпус взялися ще перед початком повномасштабної. Обидва мають функціонувати у комплексі.

“На цей рік передбачено фінансування вже 300 млн грн. Ми бачимо, що дофінансування нам ще потрібно 250 млн грн, тому що ми йдемо з випередженням графіку виконання робіт. Термін реалізації цієї підземної частини – два роки. Весь конструктив до кінця цього поточного року, ну і десь розраховуємо до кінця серпня наступного вже року, 2027-го, завершити повністю цей проєкт”, – зазначив начальник ХОВА.

Новий корпус з підземною лікарнею є лише першою з трьох запланованих черг онкоцентру. Фінансують її коштом програми підтримки України від Євросоюзу Ukraine Facility. Раніше Синєгубов інформував, що перша черга коштуватиме 3 мільярди гривень. А Харківський антикорупційний центр стверджував, що деякі ціни в договорі були завищені.

“Наприкінці червня додатковою угодою цей договір зменшили на 0,5 млрд грн і тепер він дорівнює 2,5 млрд грн. Варто зазначити, що після публікації ХАЦ департамент капбудівництва ХОВА зменшив ціни на позиції у договорі, про які йшлося у публікації, а деякі взагалі прибрав з кошторису”, – йдеться в одній з останніх публікацій ГО “ХАЦ”.

Синєгубов, коментуючи коригування ціни, заперечив визначальну роль активістів.

“Вони перебільшують свою важливість щодо цього, що після публікації щось зробили і все інше. Це абсолютно нормальна практика, коли спочатку оголошується тендер на очікувану вартість, і потім розраховується вже відповідно до ринкових цін при закупці матеріалів. І дуже часто коригується ціна саме на зменшення. Однак далі, головне, щоб не було здорожчання цін, а воно звичайно буде. Якщо термін реалізації до трьох років, то збільшення на 30% буде точно», — зауважив посадовець.

На завершення усіх трьох черг закладають значний інтервал. За оцінкою Синєгубова, онкоцентр можуть повністю закінчити за три, чотири або навіть п’ять років. Усе залежатиме від фінансування. Поки триватимуть роботи, пацієнти продовжуватимуть отримувати допомогу у старому корпусі закладу.