Утром под атакой ВС РФ оказался Чугуев – куда ударили (дополнено)

Утром 14 июля мэр Галина Минаева сообщила, что россияне атаковали Чугуев.

Дополнено в 11:45. По информации Минаевой, пострадавших из-за «прилета» нет.

«В результате сегодняшнего прилета повреждения окон и дверей получили два многоквартирных дома. Состояние их кровель также обследуется», – написала мэр.

На месте уже работают все профильные службы, которые ликвидируют последствия атаки.

«Враг нанес удар по неработающему предприятию на территории Чугуева. На месте возник пожар», – передает Минаева.

Последствия удара, а также информация о пострадавших еще устанавливается.

Напомним, утром 14 июля россияне выпустили дрон-ракету «Бандероль» по Слободскому району Харькова. Начальник ХОВА Олег Синегубов информировал, что пострадавших из-за удара нет. Последствия атаки еще уточняют.

Ранее МГ «Объектив» также сообщала, что накануне в результате ударов РФ пострадали 11 жителей Харьковщины. Среди них – 11-летняя девочка.