Утром под атакой ВС РФ оказался Чугуев – куда ударили (дополнено)
Утром 14 июля мэр Галина Минаева сообщила, что россияне атаковали Чугуев.
Дополнено в 11:45. По информации Минаевой, пострадавших из-за «прилета» нет.
«В результате сегодняшнего прилета повреждения окон и дверей получили два многоквартирных дома. Состояние их кровель также обследуется», – написала мэр.
На месте уже работают все профильные службы, которые ликвидируют последствия атаки.
«Враг нанес удар по неработающему предприятию на территории Чугуева. На месте возник пожар», – передает Минаева.
Последствия удара, а также информация о пострадавших еще устанавливается.
Напомним, утром 14 июля россияне выпустили дрон-ракету «Бандероль» по Слободскому району Харькова. Начальник ХОВА Олег Синегубов информировал, что пострадавших из-за удара нет. Последствия атаки еще уточняют.
Ранее МГ «Объектив» также сообщала, что накануне в результате ударов РФ пострадали 11 жителей Харьковщины. Среди них – 11-летняя девочка.