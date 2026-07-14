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Утром под атакой ВС РФ оказался Чугуев – куда ударили (дополнено)

Происшествия 11:45   14.07.2026
Николь Костенко-Лагутина
Утром под атакой ВС РФ оказался Чугуев – куда ударили (дополнено) Фото: Getty images / Автор: Caristania Fabricius

Утром 14 июля мэр Галина Минаева сообщила, что россияне атаковали Чугуев. 

Дополнено в 11:45. По информации Минаевой, пострадавших из-за «прилета» нет.

«В результате сегодняшнего прилета повреждения окон и дверей получили два многоквартирных дома. Состояние их кровель также обследуется», – написала мэр.

На месте уже работают все профильные службы, которые ликвидируют последствия атаки.

«Враг нанес удар по неработающему предприятию на территории Чугуева. На месте возник пожар», – передает Минаева.

Последствия удара, а также информация о пострадавших еще устанавливается.

Напомним, утром 14 июля россияне выпустили дрон-ракету «Бандероль» по Слободскому району Харькова. Начальник ХОВА Олег Синегубов информировал, что пострадавших из-за удара нет. Последствия атаки еще уточняют.

Ранее МГ «Объектив» также сообщала, что накануне в результате ударов РФ пострадали 11 жителей Харьковщины. Среди них – 11-летняя девочка.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 14 июля 2026 в 11:45;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утром 14 июля мэр Галина Минаева сообщила, что россияне атаковали Чугуев. ".