В Солоницевке пострадала 11-летняя девочка – враг атаковал поселок БпЛА

Около полуночи россияне начали атаковать поселок Солоницевка Харьковского района БпЛА.

В результате «прилетов» пострадали шесть человек – среди них 11-летняя девочка, передает начальник ХОВА Олег Синегубов. Всем им медики оказали необходимую помощь.

«Информация о последствиях российских ударов уточняется», – добавил он.

Других подробностей о «прилетах» на данный момент нет.

Отметим, тревога на Харьковщине звучала этой ночью трижды. Ее объявляли в 00:17, 01:51 и 03:08. Основной угрозой для региона стали российские беспилотники. По состоянию на 07:15 Харьковщина все еще «красная».