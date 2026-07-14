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В Солоницевке пострадала 11-летняя девочка – враг атаковал поселок БпЛА

Происшествия 07:15   14.07.2026
Николь Костенко-Лагутина
В Солоницевке пострадала 11-летняя девочка – враг атаковал поселок БпЛА

Около полуночи россияне начали атаковать поселок Солоницевка Харьковского района БпЛА.

В результате «прилетов» пострадали шесть человек – среди них 11-летняя девочка, передает начальник ХОВА Олег Синегубов. Всем им медики оказали необходимую помощь.

«Информация о последствиях российских ударов уточняется», – добавил он.

Других подробностей о «прилетах» на данный момент нет.

Отметим, тревога на Харьковщине звучала этой ночью трижды. Ее объявляли в 00:17, 01:51 и 03:08. Основной угрозой для региона стали российские беспилотники. По состоянию на 07:15 Харьковщина все еще «красная».

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Автор: Николь Костенко-Лагутина

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  • • Дата публикации материала: 14 июля 2026 в 07:15;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около полуночи россияне начали атаковать поселок Солоницевка Харьковского района БпЛА.".