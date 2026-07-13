Ударил ножом мужчину во время ссоры: жителю Харьковщины вручили подозрение

Конфликт на Харьковщине завершился госпитализацией. Правоохранители уже задержали подозреваемого.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, инцидент произошел 11 июля около полуночи в городе Слобожанское. Между двумя мужчинами возник конфликт. Копы установили, что во время ссоры пьяный 44-летний местный житель нанес ножевое ранение 27-летнему мужчине.

«Злоумышленник достал из кармана предмет, похожий на нож, и ударил потерпевшего. В результате полученного ранения у мужчины произошло внутрибрюшное кровотечение. После совершенного нападающий покинул место происшествия», — отметили правоохранители.

Потерпевшего госпитализировали. Сейчас его состояние оценивается как удовлетворительное.

В тот же день полицейские установили все обстоятельства происшествия и местонахождение фигуранта. Его задержали и сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) УКУ.

Напомним, 13 июля правоохранители задержали 10 подозреваемого в убийстве двух братьев в Киевской области. В СМИ отмечают, что речь идет о бывшем командире 155-й бригады ВСУ «Анна Киевская» Станиславе Лучанове. О резонансном преступлении стало известно в эти выходные. Подробности дела – читайте здесь.