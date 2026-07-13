Распылили баллончик и повредили авто: на представителей ТЦК напали в Харькове

Правоохранители сообщили о подозрении мужчинам, которые, по данным следствия, оказывали сопротивление представителям ТЦК и повредили служебный автомобиль.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, событие произошло 11 июля в Слободском районе.

«Предварительно установлено, что во время проверки военно-учетных документов группа мужчин оказала активное сопротивление представителям РТЦК и СП, применила газовый баллончик и повредила служебный автомобиль. В результате противоправных действий транспортное средство получило механические повреждения», — отметили правоохранители.

На место немедленно прибыли полицейские. Они установили вероятных нарушителей. Отмечается, что задержаны пять мужчин.

Им сообщили о подозрении в хулиганстве. Санкция статьи предусматривает до 5 лет тюрьмы.

Напомним, в получении взятки, а также помощи в уклонении от мобилизации подозревают сотрудника одного из районных ТЦК и СП Харькова, пишут в ГУ Нацполиции Харьковской области.