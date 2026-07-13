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Распылили баллончик и повредили авто: на представителей ТЦК напали в Харькове

Общество 15:29   13.07.2026
Виктория Яковенко
Распылили баллончик и повредили авто: на представителей ТЦК напали в Харькове Фото: ГУНП в Харьковской области

Правоохранители сообщили о подозрении мужчинам, которые, по данным следствия, оказывали сопротивление представителям ТЦК и повредили служебный автомобиль.

По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, событие произошло 11 июля в Слободском районе.

«Предварительно установлено, что во время проверки военно-учетных документов группа мужчин оказала активное сопротивление представителям РТЦК и СП, применила газовый баллончик и повредила служебный автомобиль. В результате противоправных действий транспортное средство получило механические повреждения», — отметили правоохранители.

На место немедленно прибыли полицейские. Они установили вероятных нарушителей. Отмечается, что задержаны пять мужчин.

Им сообщили о подозрении в хулиганстве. Санкция статьи предусматривает до 5 лет тюрьмы.

на сотрудников ТЦК напали в Харькове
Фото: ГУНП в Харьковской области

Напомним, в получении взятки, а также помощи в уклонении от мобилизации подозревают сотрудника одного из районных ТЦК и СП Харькова, пишут в ГУ Нацполиции Харьковской области.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 13 июля 2026 в 15:29;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители сообщили о подозрении мужчинам, которые, по данным следствия, оказывали сопротивление представителям ТЦК и повредили служебный автомобиль.".